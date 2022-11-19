İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique Twitch'te Yayın Yapacak

Dünyanın en büyük spor etkinliklerinden biri olan Dünya Kupası'na artık sayılı günler kaldı. Futbol hayranlarının heyecanı günden güne artarken İspanya cephesinden ilginç bir haber geldi.

E Grubu'nda yer alan İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique, Dünya Kupası boyunca Twitch'te yayın açarak turnuvayı değerlendirecek. Ünlü futbol adamının açtığı ilk yayın, 150 binden fazla anlık izleyiciye ulaştı.

Luis Enrique: "Dünya Kupası'nı İspanya Kazanamazsa Arjantin Kazansın İsterim"

¿Por qué Luis Enrique ha iniciado esta aventura en Twitch?



Un 'responsable': su hijo. ❤ pic.twitter.com/1tWFu9ZYv7 — Relevo (@relevo) November 18, 2022

Ünlü teknik adam, Twitch'te açtığı yayında binlerce kişinin sorularını cevapladı. Sohbette kendisi Luis Padrique veya Baba diye hitap edenlere teşekkürlerini sunan Luis Enrique, Twitch'te yayın yapmayı sevdiğini belirtti.

Dünya Kupası favorilerimi soruyorsunuz. Brezilya, Arjantin, Fransa, Almanya, İspanya, Hollanda... Belki Belçika. Orjinal biri değilim. Dünya Kupası'nı İspanya kazanamazsa Arjantin kazansın isterim. Messi için... -İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique

Sohbetten iletilen bir diğer soru da Luis Enrique'nin oyuncularla FIFA 23 oynayıp oynamadığı oldu. Başarılı teknik adam, oyuncularıyla FIFA 23 oynamadığını ancak aktif futbolcu olduğu dönemde Ivan de le Pena ve Puyol ile sürekli olarak PlayStation'da zaman geçirdiğini söyledi.

Luis Enrique Dünya Kupası boyunca İspanyolca olarak Twitch'teki yayınlarına devam edecek. İlk defa böylesine büyük bir spor insanının Twitch'te yer alması, platformun son dönemdeki değişimi ve popülerlik artışına işaret ediyor.