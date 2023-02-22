Lüks Gemi Depremzedeler İçin Seferber Edildi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında barınma sorunları çevre illerde hala devam ediyor. Özellikle Hatay'da yaşanan barınma sorunlarına karşı farklı çözümler geliştiriliyor. Çözümlerden biri de deniz yoluyla gelen yolcu gemileri!

Depremde evleri yıkılan veya kullanılmaz hale gelen vatandaşlar, Napoli'den İskenderun'a gelen ve limana demirleyen MSC AURELIA isimli lüks gemide konaklıyor.

358 Oda ve 1000'den Fazla Yatak Kapasitesi!

MSC Grubu gemisi olan MSC AURELIA, AFAD ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda İskenderun Limanı'na getirildi. Burada AFAD tarafından hazırlanan listeye göre seçilen 940 depremzedeyi ağırlamak için hazırlanan gemi, misafirlerine sağladığı imkanlarla dikkat çekiyor.

Normal seyir dönemlerinde bir yolcu gemisi olarak hizmet veren MSC AURELIA, gerektiği takdirde yüksek yatak kapasitesi sayesinde 1000'den fazla kişiyi ağırlayabiliyor. "Yalnız değilsin Türkiye!" afişleriyle karşılanan depremzedeler, kayıtları alındıktan sonra konforlu kamaralara yerleştiriliyor. Ayrıca işe gitmek isteyenler için her gün limandan gemi kaldırılıyor.

Depremzedelerin yiyecek ve içecek ihtiyaçları ise kara ekipleri tarafından karşılanıyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, MSC AURELIA'nın ikinci gemi olduğunu ve bir başka geminin de yakın zamanda İskenderun balıkçı barınağına alınacağını açıkladı.