Lyft, ABD’de 50 Bin Defadan Fazla Otonom Sürüş Hizmeti Verdi

Mayıs 2018’de Aptiv, iki düzineden fazla otonom otomobili (sürücüsüz otomobil) Las Vegas’taki Lyft ağı içerisinde hizmet verecek şekilde faaliyete geçirmişti. Sürüş paylaşım hizmetine göre Ağustos 2018’de ise, Lyft uygulaması üzerinden 5 binden fazla kez otonom sürüş hizmeti verildi. O tarihten bu yana da rakamlar hızla artmaya devam etti. Cuma günü yapılan bir duyuruda Lyft, şimdiye kadar 50 bin defadan fazla otonom sürüş hizmeti verdiğini açıkladı.

Rakamlara bakıldığında, günün birinde Lyft ve Uber gibi sürüş hizmetlerinin tamamının otonom araçlarla yapılması kaçınılmaz gibi görünüyor. Uber otonom sürüş için büyük yatırımlar yaptı ancak sektördeki rakibi Lyft, otonom araç şirketi Aptiv ile iş birliği yaparak bu konuda daha farklı bir yaklaşım sergiliyor. Lyft ve Aptiv ortaklığıyla geçtiğimiz yıl Las Vegas’ta otonom sürüş hizmeti tanıtılmıştı. Şimdi ise sürüş paylaşım hizmeti yeni bir güncellemeyle yeniden karşımızda.

Lyft’ten yapılan yeni bir duyuruya göre, geçtiğimiz yıl başlatılan otonom sürüş hizmeti seçeneğinden bu yana müşteriler, şirketin uygulaması üzerinden 50 bin defadan fazla otonom sürüş hizmetinden faydalandı. Şirket, müşterilerin memnumiyetini gösteren puanlama ortalamasının 5 üzerinden 4.97 olması gibi, sürüş hizmetiyle ilgili bazı detayları da paylaştı.

Müşteriler Otonom Sürüşe Güveniyor

Lyft’in verdiği detaylara göre, otonom sürüş hizmetinden faydalanan müşterilerin yüzde 95’i, ilk defa sürücüsüz bir otomobilde yolculuk yaptıklarını söyledi. Ayrıca otonom sürüş hizmeti alan müşterilerin yüzde 92’si, sürücüsüz otomobille yolculuk esnasında kendilerini 'çok' ya da 'aşırı derecede' güvende hissettiklerini bildirdi. İsmi açıklanmayan yolculardan birisi ise, Las Vegas’ta 14 kez Lyft’in otonom sürüş hizmetinden faydalandığını belirtti.

Lyft'e göre Aptiv ile birlikte verdikleri bu hizmet, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden en büyük ticari otomatik sürüş programı konumunda. Lyft’in otonom sürüş hizmetine, şirketin mobil uygulaması üzerinden erişebilirsiniz ancak bu hizmetin şimdilik sadece Las Vegas’da geçerli olduğunu hatırlatalım.