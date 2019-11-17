Lyft, ABD’de Filosuna 200 Elektrikli Araç Ekliyor

Lyft, Express Drive adlı kiralama programının bir parçası olarak Denver'da 200 adet elektrikli aracı sürücülerinin hizmetine sunmaya başladı.

Bu, Colorado tarihinin ve şirketin şimdiye kadarki en büyük elektrikli araç yatırımı olarak dikkat çekiyor. Bu sayede Lyft sürücüleri, karbon salınımlı araçlar yerine elektrikli araçları tercih edebilecek.

Araçlar Sürücülere Kiralanıyor

Lyft, elektrikli araçları sürücülerine kiralık olarak sunuyor çünkü bu araçlar Lyft sürücülerinin bütçesinin çok üstünde oldukça pahalı araçlar. Lyft sürücülerinin elektrikli otomobilleri tercih etmesi kendilerine büyük avantajlar da sağlıyor. Sürücüler bu araçlarla çok daha uzun mesafeleri çok daha az yakıtla gidebiliyor. Lyft, Express Drive programıyla bir elektrikli araç kiralayan sürücülerin, yakıt masraflarından haftada 70-100 Dolar arasında bir tasarruf sağladığını belirtiyor.

Lyft, ülke çapındaki sürüş hizmetlerinin tamamının yüzde 100 elektrikli araçlarla yapılmasını istiyor. Colorado’da elektrikli araçlar için sağlanan teşviklerle birlikte Lyft, filosunu elektrikli araçlarla donatma planını gerçeğe dönüştürmeye başladı. Şirket, geçtiğimiz yıl da karbon salınımının azaltılmasına yönelik çalışmalarda dünyanın önde gelen gönüllü firmalarından biri olmuştu.

Lyft’in Denver filosuna katılan 200 adet elektrikli otomobil, Aralık ayından itibaren caddelerde hizmet vermeye başlayacak.