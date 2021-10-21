M1 Max'li MacBook Pro, PlayStation 5'ten Daha Güçlü

Apple kısa bir süre önce M1 yonga setinin yerini alacak olan M1 Pro ve M1 Max ile kullanıcıların karşısına çıktı. Yapılan sentetik performans testleri dahilinde M1 Max ile gelen MacBook Pro, Sony PlayStation 5'ten çok daha iyi bir performans sergiliyor.

M1 Max'li MacBook Pro, Performans Testlerini Altüst Etti!

Geçtiğimiz senenin sonlarına doğru Intel ile olan iş birliğine son vererek M1 ile kullanıcıların karşısına çıkan Apple, ticari olarak kullanıma sunulan bu ilk çiple dahi Intel tabanlı cihazlardan önemli ölçüde daha iyi performans ve daha iyi batarya ömrü elde etmeyi başarmıştı.

Kısa bir süre önce şirket bıçakları bir kez daha biledi ve M1 Pro ve M1 Max olarak adlandırılan yeni çipler ile karşımıza çıktı.

M1 Pro kendi içerisinde (8 Çekirdekli CPU / 14 Çekirdekli GPU), (10 Çekirdekli CPU / 14 Çekirdekli GPU) ve (10 Çekirdekli CPU / 16 Çekirdekli) olmak üzere üç farklı varyanta ayrılıyor. M1 Max ise (10 Çekirdekli CPU / 24 Çekirdekli GPU) ve (10 Çekirdekli CPU / 32 Çekirdekli GPU) olmak üzere iki farklı varyant ile geliyor.

Yeni serideki hangi çipi ya da hangi varyantı seçerseniz seçin kesin olan şey şu: Geçen seneki performans çok daha uç bir noktaya taşındı. Yine de merak edenler için Notebook Check, mevcut veriler ışığında her bir varyantın sunduğu TFLOPs performansını açıkladı:

M1 Pro (8 / 14) - 2,6 TFLOPs

M1 Pro (10 / 14) - 4,5 TFLOPs

M1 Pro (10 / 16) - 5,2 TFLOPs

M1 Max (10 / 24) - 7,8 TFLOPs

M1 Max (10 / 32) - 10,4 TFLOPS

Burada dikkat çeken detay şu ki M1 Max (10 / 32) 10.4 TFLOPs ile PlayStation 5'ten (10.28 TFLOPs) daha iyi bir performans sağlıyor. Ayrıca PS5 özel olarak tasarlanmış 5.5 GB/sn SSD ile gelirken, yeni MacBook Pro 7.4 GB/sn ile önemli bir fark daha atıyor.

Yine de evet, MacBook Pro'lar pek çok sorundan ötürü halen oyuncu bilgisayarı olmaya aday değiller. Öncelikle bu tipte bir konfigürasyon için gerçekten de yüksek fiyatlar ödemeniz gerekiyor ve bunu yapmış olsanız dahi PC ya da PS5 üzerinde oynayabileceğiniz oyunların neredeyse hiçbiri, macOS için yayınlanmamış durumda. Yine de yıllar içerisinde bir şeyler değişebilir.