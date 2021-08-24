M1X İşlemcili Mac Mini Geliyor

Geçtiğimiz senenin sonlarına doğru satışa sunulan ve M1 işlemci ile kutudan çıkan Mac Mini, kısa bir süre içerisinde yerini halefine bırakmaya hazırlanıyor. Bazı yeni sızıntılara göre Apple, oldukça yakın bir zamanda M1X işlemcili Mac Mini modelinin tanıtımını gerçekleştirecek.

M1X İşlemcili Mac Mini Neler Sunacak?

Mark Gurman tarafından Bloomberg Power On bülteninde yayınlanan yeni bir rapora göre Apple, M1X işlemci ile kutudan çıkan yeni Mac Mini üzerinde çalışıyor. Yeni işlemci ile ilgili sızıntılar, daha uyumlu ve daha güçlü bir cihaz ile karşılaşacağımıza yönelik çeşitli işaretler veriyor.

Apple, M1 Mac Mini modelinin çeşitli işlemler için hala hazır olmadığı düşüncesinde idi. Bu nedenle yazılım geliştirme, video düzenleme ve sunucu olarak kullanma gibi çeşitli ihtiyaçlardan ötürü Intel işlemcili Mac Mini modellerinin hala satışta olduğunu görüyoruz. Gurman'a göre bu durum M1X ile birlikte değişecek ve Intel işlemciler, Mac Mini modellerinde bir opsiyon olmaktan çıkmış olacak.

Aynı rapor, yeni modelin güncellenmiş bir tasarıma ve daha çok bağlantı noktasına sahip olacağını işaret ediyor. Yeni tasarımın tam olarak nasıl gözükeceği merak konusu olsa da, M1 Mac Mini ile ilgili en büyük sorunlardan birisi yetersiz miktarda bağlantı noktasına sahip olmasıydı ve bu sorunun çözüme kavuşacağını bilmek pek çok kullanıcıyı memnun edecektir.

Bulunduğumuz noktada M1X işlemcili Mac Mini modelinin nasıl olacağına yönelik çok fazla detaya hakim değiliz ancak geçmiş sızıntıları da dikkate aldığımızda yeni model ile Ekim 2021 ya da Kasım 2021 aylarında tanışmayı bekliyoruz. Tanıtıma kalan süre daraldıkça, daha fazla detayın gün yüzüne çıkması muhtemeldir.

Peki siz Mac Mini hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce mevcut modelde düzenlenmesi ve düzeltilmesi gereken noktalar hangileri? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.