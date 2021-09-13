M1X İşlemcili MacBook Pro Ekim Ayında Tanıtılacak

Apple'ın yaklaşmakta olan etkinlikleri, bu sonbaharın şirket adına gerçekten de heyecan verici olacağını işaret ediyor. Mark Gurman tarafından yayınlanan rapora göre 14 inç ve 16 inç boyutundaki M1X işlemcili MacBook Pro modelleri oldukça yakın bir zamanda tanıtılacak gibi gözüküyor.

M1X İşlemcili MacBook Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Mark Gurman tarafından Bloomberg aracılığı ile yayınlanan yeni rapora göre M1X işlemcili MacBook Pro, ekim ya da kasım ayında tanıtılacak ve takip eden birkaç hafta içerisinde raflarda yerini alacak. Yeni modellerin pek çok açıdan önemli değişiklikler ile birlikte gelmesi bekleniyor.

Fark etmiş olabileceğiniz üzere bunlardan ilki, M1 işlemcinin geliştirilmiş bir sürümü olan M1X ile ilgili olacak. Söz konusu işlemcinin mevcut versiyona nazaran ne gibi farklılıklar sunacağı konusunda emin olmasak da, performans tarafında ciddi bir artış beklememiz olasıdır.

Diğer sızıntılar yeni modellerde, ya da en azından bazı varyantlarında, miniLED teknolojisine yer verilebileceğini işaret ediyor. Bu, geçtiğimiz aylarda tanıtılan iPad Pro 12.9 (2021) modelinde yer alan ekran teknolojisinin ta kendisi. Ayrıca MagSafe uyumluluğu ile ilgili çeşitli iddialar da bulunuyor.

Bu kapsamda önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan etkinlikleri yakından izlememiz gerekecek. Şirketin eylül, ekim ve kasım aylarına yayılan üç aylık süreçte gerçekten yoğun bir takvim ile karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Bu süreç boyunca tanıtılması beklenen ürünler şu şekilde:

iPhone 13 Mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

Watch Series 7

AirPods 3

iPad (Nesil 9)

iPad Mini 6

M1X MacBook

M1X Mac Mini

iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max ve Watch Series 7 14 Eylül 2021 tarihinde düzenlenecek çevrim içi etkinlik sırasında duyurulacak. Diğer modellerin ise ekim ve kasım ayında düzenlenebilecek etkinliklerde tanıtılması bekleniyor.