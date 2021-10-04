M1X'li MacBook Pro (2021) Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Son dönemlerdeki çeşitli sızıntılar, oldukça yakın bir zamanda yükseltilmiş işlemci ile kutudan çıkan MacBook Pro modelleri ile karşılaşacağımızı işaret ediyor. Şimdi yeni sızıntılarla birlikte MacBook Pro (2021) çıkış tarihi belli olmuş olabilir. Peki yeni model ne zaman tanıtılacak ve ne zaman satışa sunulacak?

MacBook Pro (2021) Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Mark Gurman tarafından Power On bülteninde yer verilen rapora göre Apple, Ekim 2021 tarihinde yeni bir çevrim içi etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Şirketin yeni MacBook modellerini tanıtmak için genellikle ekim ayını tercih ettiğini göz önüne alırsak, bu oldukça tutarlı bir iddia gibi gözüküyor.

Etkinlik sırasında tanışacağımız ürünlerin kesin bir listesi bulunmuyor olsa da MacBook Pro 14", MacBook Pro 16" ve Mac Mini (2021) ile karşılaşmayı bekliyoruz. Bunun ötesinde oldukça olası bir şekilde MacBook Air (2021) modeli de tanıtılacaktır ancak son zamanlarda bu modele ilişkin çok fazla detayla karşılaşmadık.

Fark etmiş olabileceğiniz üzere yeni modellerdeki iddiaların birincil odağı, M1X işlemci üzerine kurulu. Gurman, yeni işlemcinin daha yoğun grafik performansı ile profesyonellere odaklanan bir M1 yongası olacağını ifade ediyor. Yine Gurman, M1X'in iki farklı varyanta sahip olacağını iddia ediyor:

Buna göre her iki varyantta da 10 çekirdekli CPU yer alacak ancak varyantların bir tanesi 16 çekirdekli, diğeri ise 32 çekirdekli GPU ile kutudan çıkacak. Fark etmiş olabileceğiniz üzere ikincisi, profesyonellerin dikkatini çekecek türden. Ufak bir kıyaslama olması adına M1, 8 çekirdekli CPU ve 8 çekirdekli GPU ile geliyor.

Ayrıca yeni modellerin bellek ve depolama konfigürasyonlarında da artış olması bekleniyor. Bu sayede güçlenen işlemciyi daha çok depolama ve daha çok bellek ile destekleme şansınız bulunacak. Yine bu detay da profesyonel kullanıcılar için iyi bir haber olarak tanımlanabilir.