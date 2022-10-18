M2 Çipli iPad Pro Duyuruldu: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Bu sene Apple ürününü büyük bir etkinlik eşliğinde duyursa da aynı şey yeni nesil iPad Pro'lar için geçerli olmadı. Sessiz sedasız bir şekilde yalnızca basın sayfası üzerinden duyurulan beşinci nesil iPad Pro, M2 çipiyle dikkat çekiyor.

Tasarım konusunda pek değişiklik bulunmayan iPad Pro'nun özellikle pil ve işlem gücü gibi konularda piyasadaki tüm tabletleri sollaması bekleniyor.

5. Nesil iPad Pro Özellikleri

Piyasaya sürülmesiyle birlikte Apple'ın en güçlü tableti unvanını ele geçiren 2022 model iPad Pro, iki farklı boy seçeneğine sahip. 11 inç olan versiyonda LED Liquid Retina ekran bulunurken 12.9 inç iPad Pro'da son yılların yükselen teknolojisi olan MiniLED yer alıyor. Bu yönüyle önceki nesle kıyasla ekran tarafında hem çözünürlük hem de ekran büyüklüğü açısından bir yenilik bulunmuyor.

Öte yandan beşinci nesil iPad Pro, sahip olduğu M2 çipiyle dikkat çekiyor. Yeni çıkan Macbook'larda performansıyla kendinden söz ettirmeyi başaran M2 çipi, tablet deneyimini arşa çıkaracak gibi görünüyor. M2, M1'e kıyasla %12 daha hızlı olan CPU, aynı zamanda %35'e kadar daha iyi performans sunan bir GPU içeriyor.

Kamera tarafında ise yeni iPad Pro'da 12MP geniş ve 10MP ulta geniş lensler yer alıyor. ProRes formatında video kayıt imkanı sunan cihaz, M2 ile birlikte daha güçlü ISP ve Akıllı HDR 4 gibi özellikleri destekliyor. WiFi 6E ile gelen iPad Pro önceki nesle kıyasla indirmelerde 2 kat daha fazla hız sunuyor ve 5G'yi destekliyor. Aynı zamanda 2. nesil Apple Pencil ile üst düzey bir kalem kullanımı sunan cihaz, 12mm üzerinden yapılan çizimleri algılayabiliyor. Bu geliştirme özellikle grafik tasarımla uğraşan kişiler için fazlasıyla işe yarar olabilir.

Beşinci Nesil iPad Pro Fiyatı

iPadOS 16 ile birlikte duyurulan tabletin Türkiye fiyatı da belli oldu. 11 inç iPad Pro fiyatı 20.500 TL olarak belirlenirken 12.9 inç iPad Pro fiyatı 28.500 TL olarak açıklandı. Ayrı olarak satılan 2. nesil Apple Pencil'in fiyatı ise 2650 TL. 2TB'a kadar artan depolama imkanı sunan iPad Pro'ların fiyatı depolama ihtiyacınıza göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle daha fazla bilgi almak için buraya tıklayan Apple'ın sayfasını ziyaret edebilirsiniz.