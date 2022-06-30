M2 İşlemcili MacBook Pro Isıya Dayanıklı Değil

Apple'ın yeni 13 inçlik modelinde yer alan M2 işlemcisinin performans testlerinden bilgiler gelmeye başladı. Vadim Yuryev adlı YouTuber, yaptığı testler sırasında yeni MacBook Pro'ların ısıya dayanıklı olmadığını keşfetti.

Apple'ın ısınma sorununa karşı yeni ürettiği tasarımların yeterince başarılı olmadığını ifade eden Vadim Yuryev, kullanıcıların M2 işlemcili MacBook'ları tercih etmeden önce bir kere daha düşünmesini tavsiye ediyor.

Apple MacBook Pro 8K Ham Görüntülere Dayanamadı!

Test için 8K Canon RAW tipinde görüntüleri işlediklerini söyleyen YouTuber, test sırasında işlemcinin 108 dereceye kadar ulaştığını kaydetti. Bu yüksek sıcaklıklara ulaşan M2 işlemcide kalıcı performans düşüşü ve kayda değer hasar gözlemlendi.

Sıcaklığın kademeli olarak artışı sırasında M2 işlemcide yer alan P-Core ve E-Core'larda 1400MHz'lik hız düşüşü kaydedildi. Bu dalgalanma sırasında 29.46 Watt olan güç tüketimi 7.31 Watt'a kadar düştü. İşlemcinin kendini 84 derecede dengelemesinden sonra işlemci hızı yeniden yükselişe geçti. Tüm bu süreç boyunca MacBook Pro'nun fanları maksimum dönme hızı olan 7200 RPM'de çalıştı.

Tüm bu testler gösteriyor ki yapılan reklamın aksine MacBook Pro ısınma sorunu yaşayabilir. Hala piyasadaki en yüksek işlem güçlerinden birine sahip olmasına rağmen daha uzun süreli kullanım için MacBook Pro'ların sınırlarını bilmekte fayda var.

Apple'ın dizüstü bilgisayarları arasında asıl sorun yolda olan MacBook Air'lerde yaşanabilir. Bir üst sürüme benzer bir şekilde M2 işlemciyle çıkış yapacak olan yeni MacBook Air'lerde söylentilere göre fan olmayacak. Isınma sorunu yaşayabileceği ortaya çıkan M2'nin fan olmadan ne kadar veriml olacağı ise tamamen muamma.