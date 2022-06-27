M2 İşlemcili Yeni MacBook Pro'nun SSD Hızları Eski Nesle Göre Daha Yavaş

Apple'ın M2 işlemcili yeni 13 inç MacBook Pro'yu piyasaya sürmesininardından 256 GB depolamaya sahip 27.999 TL'lık temel modelin, önceki nesildeki modeline kıyasla önemli ölçüde daha yavaş SSD okuma/yazma hızlarına sahip olduğu keşfedildi.

Max Tech ve Created Tech gibi YouTube kanalları, 256 GB'lık modeli Blackmagic'in Disk Hız Testi uygulamasıyla test etti ve SSD'nin okuma ve yazma hızlarının her ikisinin de 1.450 MB/sn civarında olduğunu keşfetti. Bu bir önceki nesil MacBook Pro ile karşılaştırıldığında %50 daha yavaş okuma ve %30 daha yavaş yazma hızına sahip olduğu anlamına geliyor.

Max Tech'den Vadim Yuryev tarafından paylaşılan Disk Hız Testi sonuçları şu şekilde:

13 inç MacBook Pro (M1/256GB) Okuma Hızı: 2.900

13 inç MacBook Pro (M2/256GB) Okuma Hızı: 1.446

13 inç MacBook Pro (M1/256GB) Yazma Hızı: 2.215

13 inç MacBook Pro (M2/256GB) Yazma Hızı: 1.463

Peki Yeni MacBook Pro SSD'leri Neden Daha Yavaş?

Yuryev ayrıca yeni 13 inç MacBook Pro'yu parçalarına ayırdı ve 256 GB modelinde yalnızca tek bir NAND flash depolama yongası olduğunu, önceki modelde ise muhtemelen her biri 128 GB olan iki NAND yongası olduğunu keşfetti. Bu fark muhtemelen yeni modelin neden daha yavaş bir SSD'ye sahip olduğunu açıklıyor çünkü çoklu NAND yongaları paralel olarak daha yüksek hızlara izin veriyor.

Görünüşe göre M2 işlemcili 13 inç MacBook Pro'nun yalnızca temel modeli daha yavaş bir SSD'ye sahip. MacRumors forumlarında belirtildiği üzere Aaron Zollo, 512 GB modelinde Disk Hız Testi uygulamasını çalıştırdı ve SSD'nin okuma/yazma hızları tüm M1 modellerine benzerdi. Bunun en büyük nedeni, muhtemelen 512 GB modelin iki adet 256 GB depolama yongasıyla donatılmış olduğu anlamına geliyor.

Yeni temel model 13 inç MacBook Pro'nun neden yalnızca tek bir NAND yongası ile donatıldığı belli değil ancak maliyetler ve/veya tedarik kısıtlamaları iki olası faktör.

Daha düşük SSD hızları, dosyaları harici bir sürücüye aktarmak gibi genel görevlerinizi etkileyebilir ve Mac'ler, fiziksel RAM tamamen kullanıldığında geçici olarak SSD alanını sanal bellek olarak kullandığından, genel performansta da hafif bir darbe yaşayabilirsiniz. Yeni 13 inç MacBook Pro'yu satın almayı düşünüyorsanız ve daha yüksek SSD hızları sizin için önemliyse en az 512 GB depolama alanına sahip bir model sipariş etmeniz bu noktada en doğru yaklaşım olacak.