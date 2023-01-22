M2 Pro ve M2 Max İşlemcili MacBook Pro'ların Benchmark Sonuçları Yayınlandı

Yeni MacBook Pro'ya güç veren Apple'ın M2 Pro ve M2 Max işlemcileri benchmark testlerine konu oldu. Bu benchmark sonuçları, M2 Pro ve M2 Max işlemcilerinin, öncüleri olan M1 Pro ve M1 Max'e göre GPU performansındaki gelişmelerine daha yakından bakmamızı sağlıyor.

Geekbench'teki sonuçlara göre yeni MacBook Pro'daki 19 çekirdekli GPU'ya sahip M2 Pro ve 38 çekirdekli GPU'ya sahip M2 Max, M1 Pro ve M1 Max'e kıyasla yaklaşık %30 daha yüksek grafik performansı sunuyor.

M2 Pro ve M2 Max Benchmark Testi Sonuçları

M1 Ultra: 94,583

M2 Max: 86,805

M1 Max: 64.708

M2 Pro: 52,691

M1 Pro: 39,758

Paylaşılan benchmark testi sonuçlarına göre M1 Ultra 94583, M2 Max 86805, M1 Max 64708, M2 Pro 52691 ve M1 Pro 39758 puan alıyor. GPU performansına ek olarak, benchmark sonuçları yeni MacBook Pro'daki M2 Pro ve M2 Max'in sırasıyla 1900 ve 15000 civarında tek çekirdekli ve çok çekirdekli puanlara sahip olduğunu da gösteriyor.

Bu sonuçlar M2 Pro ve M2 Max'in M1 Pro ve M1 Max'ten %20'ye kadar daha hızlı CPU performansı sundukları anlamına geliyor ve tüm bu sonuçlar Apple'ın reklamlarında verdiği değerlerle de uyuşuyor. Yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'lar şimdi ön siparişe sunuldu, müşterilere ilk teslimatlar ve mağaza içi satışlar Salı gününden itibaren başlayacak.

Benchmark sonuçları, yeni MacBook Pro'nun özellikle grafiklerde önemli bir performans artışı sağlayacağını gösteriyor.