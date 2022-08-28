M2 Pro ve M2 Max İşlemcili MacBook Pro'ların Üretimine Başlandı

Apple'ın M2 Pro ve M2 Max işlemcili yeni nesil 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri "geliştirme ve test aşamasında" ve Bloomberg'den Mark Gurman'a göre dizüstü bilgisayarların bu yıl içinde piyasaya sürülme şansı hâlâ var.

Gurman, bugünkü "Power On" haber bülteninde Apple'ın yeni MacBook Pro modellerini "bu sonbaharda" piyasaya sürmeyi planladığını ancak her zamanki gibi tedarik zinciri kesintileri veya diğer nedenlerle zaman çerçevesinin geri itilme şansı olduğunu söyledi. Analist Ming-Chi Kuo'ya göre cihazların seri üretimi dördüncü çeyrekte başlayacak.

M2 Pro ve M2 Max İşlemcili MacBook Pro'lardan Ne Beklemeliyiz?

Bazı raporlar M2 Pro ve M2 Max işlemcilerin Apple'ın ilk 3nm ile üretilen işlemcileri olabileceğini öne sürse de işlemcilerin 5nm olarak kalması giderek daha olası görünüyor. Apple'ın TSMC'nin standart 5nm süreci "N5" ten "N5P" olarak bilinen daha gelişmiş 5nm sürecine geçmesi beklendiğinden, işlemcilerin mevcut 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerindeki M1 Pro ve M1 Max işlemcilerine göre performans iyileştirmeleri olacaktır.

Standart M2 işlemcisi gibi M2 Pro ve M2 Max işlemcileri de M1'e kıyasla daha fazla GPU çekirdek sayısına ve RAM'e sahip olacak.

Ekim 2021'de tamamen yeni bir tasarımla piyasaya sürülen dizüstü bilgisayarlar göz önüne alındığında, 14 inç ve 16 inç MacBook Pro için hiçbir büyük tasarım değişikliği beklenmiyor.