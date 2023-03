Apple'ın Yeni M3 İşlemcisinin Geekbench Performans Sonuçları Paylaşıldı

M3 ve A17 Bionic'in Apple'ın ilk 3nm işlemcileri olması bekleniyor ve bu da onlara inanılmaz performans ve verimlilikle ilgili özellikler kazandırıyor. Hem tek çekirdekli hem de çok çekirdekli testlerde, taşınabilir Mac'lere güç verecek gibi görünen bu yeni işlemci, çeşitli kategorilerde M2 Pro ve M2 Max'i geride bırakıyor.

Vadim Yuryev tarafından Twitter'da paylaşılan rakamların Geekbench 6'ya ait olduğu, M3'ün tek çekirdekte 3.472, çok çekirdekte ise 13.676 skor elde ettiği iddia ediliyor. Bu sonuçların gerçek olduğunu varsayarsak, yeni nesil işlemci aynı benchmarkın özellikle tek çekirdek sonuçlarında üst seviye 2023 MacBook Pro modelleri için ciddi bir tehdit oluşturacak. Bu rakamları Geekbench 6'da karşılaştırdığımızda, özellikle M3'ün daha ucuz MacBook Air modellerine de güç vereceği söylendiği göz önüne alındığında oldukça şaşırtıcı.

Apple M3 chip performance estimate in Geekbench 6

Single-core: 3,472

Multi-core: 13,676



