Apple'ın Yeni M3 İşlemcisinin Geekbench Performans Sonuçları Paylaşıldı

M3 ve A17 Bionic'in Apple'ın ilk 3nm işlemcileri olması bekleniyor ve bu da onlara inanılmaz performans ve verimlilikle ilgili özellikler kazandırıyor. Hem tek çekirdekli hem de çok çekirdekli testlerde, taşınabilir Mac'lere güç verecek gibi görünen bu yeni işlemci, çeşitli kategorilerde M2 Pro ve M2 Max'i geride bırakıyor.

Vadim Yuryev tarafından Twitter'da paylaşılan rakamların Geekbench 6'ya ait olduğu, M3'ün tek çekirdekte 3.472, çok çekirdekte ise 13.676 skor elde ettiği iddia ediliyor. Bu sonuçların gerçek olduğunu varsayarsak, yeni nesil işlemci aynı benchmarkın özellikle tek çekirdek sonuçlarında üst seviye 2023 MacBook Pro modelleri için ciddi bir tehdit oluşturacak. Bu rakamları Geekbench 6'da karşılaştırdığımızda, özellikle M3'ün daha ucuz MacBook Air modellerine de güç vereceği söylendiği göz önüne alındığında oldukça şaşırtıcı.

M3 Testlerde M2 Pro ve M2 Max'i Geride Bırakıyor

Apple M3 chip performance estimate in Geekbench 6

Single-core: 3,472

Multi-core: 13,676



Let's see how close I get when the chip actually comes. What are your thoughts and estimates? pic.twitter.com/2sw9tMW1HK — Vadim Yuryev (@VadimYuryev) March 28, 2023

M2 Max'in 12 çekirdekli versiyonuyla karşılaştırıldığında, M3 çok çekirdekli skorlarda sadece %6 daha yavaş ancak tek çekirdekli sonuçlarda aynı işlemciden %24 daha hızlı. M2 Pro'nun 10 çekirdekli versiyonuna kıyasla M3 çoklu çekirdekte %12 daha hızlı ve tek çekirdekli iş yüklerinde işlemciye karşı yaklaşık aynı üstünlüğü koruyor. Yuryev M3'ün işlemci çekirdek sayısını paylaşmadı ancak önceki bir raporda toplam sekiz çekirdeğe sahip olacağı belirtilmişti.

Eğer durum buysa Apple son teknoloji işlemcisiyle son derece başarılı oldu. Şimdi yakında çıkacak olan 13 inç ve 15 inç MacBook Air'in M3'ü termal olarak ne kadar iyi kontrol edebileceğini görmemiz gerekiyor ancak TSMC'nin verimli 3nm sürecinde üretileceği söylendiği için iyi sonuçlar bekliyoruz.

Peki sizin M3 işlemciden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.