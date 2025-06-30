İlk Film Dünya Çapında Ses Getirmişti: İkincisi Hayal Kırıklığı Oldu

Çıkışıyla robotların ve kontrolsüz yapay zekânın ne denli kötü sonuçları olabileceğini vurgulayan M3GAN filmi, dünya çapında büyük bir ses getirmişti. Hem ülkemizde, hem de diğer bölgelerde büyük bir ilgiyle karşılanan M3GAN için sosyal medyada pek çok iyi yorum yapıldı.

Yönetmen koltuğunda oturan Gerard Johnstone, bu sonuçlardan güç almış olacak ki ikinci filmi çekmeye karar verdi. Ancak gişe hasılatı beklendiği gibi olmadı. M3GAN 2.0, ilk filmin yarısı kadar bile başarılı olmadı.

M3GAN 2.0 Gişe Hasılatı İlk Filmin Yarısı Bile Değil

27 Haziran'da vizyona giren M3GAN 2.0, beklentilerin gerisinde kalarak hem yurt içinde hem de küresel ölçekte ilk filmin gölgesinde kaldı. Film, ABD'de ilk hafta sonunda yalnızca 10.2 milyon dolar gelir elde etti. İlk M3GAN filmi ise 30.4 milyon dolarlık açılış hasılatı elde etmişti.

Devam filminin küresel hasılatı 17 milyon dolarda kaldı. İlk filmde bu rakam 45 milyon dolar olmuştu. Eleştirmenler de ikinci filme acımadı tabii. Rotten Tomatoes verilerine göre ilk film %93 beğeni oranına ulaşırken, M3GAN 2.0 şu an yalnızca %58 ile yetiniyor. Yine de seyirciler bir tık daha insaflı davranmış ve %83 oranında puan vermiş. İlk filmdeki oran %78 olarak kaydedildi.

SOULM8TE Projesinin Kaderi Ne Olacak?

İlk filmiyle dünya genelinde 180 milyon doların üzerinde gelir elde ederek beklentilerin ötesine geçen M3GAN markası, sosyal medyada oluşturduğu etkileşimle de öne çıkmıştı. Ama ikinci film düşük başladığı için devam eden başka projelerin geleceği tehlike altında. Özellikle halihazırda duyurulan yan proje SOULM8TE için planların gözden geçirilmesi gündeme gelebilir.

Bu yan projenin yönetmeni Kate Dolan, aynı zamanda senaryoyu da kaleme alan isim. Bu sene vizyona girmesi beklenen SOULM8TE, korku türünde karşımıza çıkacak. Oyuncu kadrosunda Lily Sullivan, David Rysdahl, Oliver Cooper ve Claudia Doumit yer alacak. SOULM8TE, M3GAN projesinin yan ürünü; karısını kaybettikten sonra acısıyla nasıl baş edeceğini bilemeyen bir adamın Android satın almasını konu alıyor.