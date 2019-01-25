Mac App Store’da Microsoft Office Sürprizi!

Mac sistemler için hazırlanan Office uygulamalarını Mac App Store’a ekleyeceğine dair söz veren Microsoft, gecikmeli de olsa nihayet sözünde durdu.

Şirket geçen yıl yaptığı bir açıklamada, uygulamaları 2018 yılının sonuna kadar ekleyeceğine söz vermişti. Yaklaşık bir aylık gecikmenin ardından Microsoft Office paketi Mac App Store’a eklendi.

Mac App Store üzerinden kullanıcılara sunulan Microsoft Office paketinde, Microsoft Word başta olmak üzere Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote ve OneDrive uygulamaları bulunuyor; ancak kullanıcıların bu pakete erişebilmesi için Office 365 aboneliği edinmesi gerekiyor. Aksi halde Microsoft Office paketi kullanılamıyor.

Halihazırda Microsoft’un websitesinden indirilebilen Office paketiyle App Store’daki Office paketi arasında herhangi bir fark bulunmuyor. Paketin App Store’a yüklenmiş olmasının en önemli faydası, kullanıcıların 'tek tıkla' bu paketi cihazlarına indirebiliyor olmaları.

Ayrıca kullanıcıların, Office uygulamalarını güncellemek için Microsoft Otomatik Güncelleme Aracı'na (MUA) da ihtiyacı olmayacak. Çünkü uygulamaların güncel sürümleri App Store üzerinden indirilebilecek.