Mac Bildiriminde Flappy Bird Oynamak İster misiniz?

Birkaç sene önce sessiz sedasız bir şekilde ortadan kaybolan Flappy Bird oyunu geri döndü. Oyunun dönüşü ise oyunu bir zamanlar sık sık oynayan kişileri şaşkına çevirdi. Kuşu borulara çarpmadan ilerletmeye çalıştığımız oyun bir yazılımcının katkıları ile Mac bildiriminde oynanabilir hale geldi.

Birkaç sene önce basit oynanışa ve Super Mario serisinden esinlendiği arka plan gibi unsurlara sahip olması, Flappy Bird'ün popülaritesini bir hayli arttırmıştı. Oyun dünya genelinde çok büyük bir ivme yakaladıktan sonra birçok akıllı telefon kullanıcısının olmazsa olmaz oyunlarından biri haline gelmişti.

Yediden yetmişe herkesi kendine bağlayan oyun ne yazık ki çok büyük bir başarının altına attıktan bir süre sonra piyasadan çekilmiş ve onu sevenler tarafından oynanamaz hale gelmişti. Bir yazılım geliştiricisi ise oyunu alışagelmişin dışında geri döndürmeyi başardı. Oyun artık Mac kullanıcıları tarafından oynanabiliyor ama normal bir oyundan farklı olarak açılan bildirim ile oynanabiliyor.

Geliştirici Neil Sardesai tarafından paylaşılan bir tweette oyunun nasıl oynandığına dair bir görüntü de yer aldı. Geliştirici görüntüde bildirimi açarak oyunu fare yardımı ile nasıl oynandığını gösterdi. Oyun aslında orijinal versiyondan çok onun bir kopyası olarak görülebilir çünkü oyunu orijinal oyunla ayırt etmek neredeyse mümkün değil.

Did you know you can put a whole game inside of a push notification pic.twitter.com/LlMx2AjvHH