Mac Kullanıcılarının Merakla Beklediği Death Stranding'in Ön Sipariş Fiyatı Açıklandı!
Geçtiğimiz WWDC 2023 konferansında Mac platformuna yayınlanacağı açıklanan Death Stranding'in ön sipariş fiyatı açıklandı. İşte detaylar!
Apple'ın WWDC 2023 konferansı oyuncular için heyecan verici haberlerle doluydu ve en önemli olaylardan biri Death Stranding'in macOS'a geleceğinin duyurulmasıydı. Ünlü oyun geliştiricisi Hideo Kojima bu heyecan verici haberi paylaşmak için sahneye çıktı ve Apple'ın oyun endüstrisine yatırım yapmaya devam ettiğinin ve Mac cihazlarda oyun deneyimini geliştirmeye olan bağlılığının sinyalini verdi.
Apple'ın kendi geliştirdiği ARM işlemcilerine geçiş sayesinde macOS, performans ve optimizasyon fırsatlarında önemli bir artış gördü. Bu da işletim sistemini yalnızca oyuncular için değil, geliştiriciler için de cazip bir platform hâline getirdi.
Death Stranding'in Mac Ön Sipariş Fiyatı 399 TL Olarak Açıklandı
Death Stranding'in macOS'a gelişi, Apple'ın platformun oyun kütüphanesini büyütme konusundaki kararlılığını daha da sağlamlaştırıyor.
M serisi işlemcilerle desteklenen Mac ürünlerinde çalışacak şekilde optimize edilecek olan oyun, olağanüstü bir oyun deneyimi sunmaya hazırlanıyor.
WWDC 2023'te yapılan duyurunun ardından Death Stranding'in fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili önemli ayrıntılar da açıklandı. 399 TL fiyatla satışa sunulan oyun, 2 Aralık 2023'te Mac kullanıcılarının beğenisine sunulacak.
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