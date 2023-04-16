Mac Kullanıcıları, Bu Virüse Dikkat!

Apple, birçok kez işletim sistemlerinin Windows'a kıyasla çok daha güvenli olduğuyla övünüyor. Ancak MacOS tarafında işler sanıldığı kadar yolunda değil.

Windows kullanıcılarının baş belası olan LockBit virüsünün yakın zamanda MacOS cihazlarını da etkileyebilecek şekilde güncellenediği keşfedildi.

Artık Kimse Güvende Değil

MalwareHunterTeam tarafından keşfedilen virüs, MacOS'a yönelik ilk fidye yazılımı olarak görülüyor. Girdiği cihazın tüm dosyalarını şifreleyerek şifrenin açılması için belirli bir ödemeyi şart koşan LockBit, "locker_Apple_M2_64" ismiyle MacOS için uyarlandı.

Sektörde RaaS (ticari olarak fidye virüsü) olarak bilinen LockBit, ihtiyacı olan kişilere belirli düzenlemelerle sunuluyor. Fidye yazılımın Kasım 2022 tarihinde yaratıldığı düşünüldüğünde, virüsü keşfetmek için fazlasıyla geç kalınmış olabilir.

MalwareHunterTeam ekibi, LockBit yazılımının çeşitli versiyonlarının oluşturulmasıyla birlikte Mac cihazlarını hedef alan güçlü bir fidye yazılımı saldırısının gerçekleştirilebileceğini düşünüyor.

Profesyonel alanda Mac cihaz kullanımının güvenlik sebebiyle oldukça yaygın olduğu düşünüldüğünde, olası bir fidye yazılımı kabusu şirketlere milyonlarca dolar zarar verebilir. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda birçok oyun şirketi fidye yazılımları sebebiyle önemli maddi ceza ve fidyeler ödemek zorunda kalmıştı

Olası virüs veya fidye yazılımlarından korunmak için mutlaka bilgisayarınıza bir anti-virüs programı kurmanızı ve tanımadığınız kişi veya web sitelerinden gelen dosyaları indirmemenizi tavsiye ederiz.