Mac'lerin Performansını Artıracak macOS Catalina Özelliği

Apple Mac’lerin performansını daha da artırmak için özel bir mod üzerinde çalışıyor olabilir. macOS Catalina beta sürümde keşfedilen pro mod bunun habercisi.

16 inç MacBook Pro ve yeni Mac Pro modelleriyle giderek daha fazla profesyonel tüketici pazarına odaklandığını gösteren Cupertinolu dev, eski Mac’lere hayat verecek yeni bir özelliği test ediyor. Aralık ayında yayınlanan macOS Catalina 10.15.3 beta sürümü inceleyenler kodlar arasında Pro Mode’u fark etti. Pro modun uygulamaların açılış hızını daha da artıracağı ancak pil ömrünü azaltacağı ve fanların gürültülü çalışmasına neden olabileceği ifadesi kodlar arasında dikkat çekiyor. Ancak Apple, pro mod seçeneğini sınırlı sunarak bu sorunun önüne geçebilir. Video işleme gibi yüksek performansa ihtiyaç duyulan anlarda hayat kurtaracak Pro Mode, Do Not Disturb (Rahatsız Etme) gibi sonraki gün otomatik olarak kapatılacak şekilde çalışacak gibi görünüyor.

Pro modun hangi modellerde sunulacağını henüz bilmiyoruz. Muhtemelen MacBook Pro’lara özel olacak. Yeni macOS final sürümü yayınlandığında pro mod Mac’lere tam olarak nasıl bir fayda sağlayacak göreceğiz.