Mac'te Windows Kullanmayı Sağlayan Parallels Desktop Güncellendi

Mac bilgisayar kullanıcıları tarafından Mac’te Windows çalıştırmak için kullanılan programlardan Parallels Desktop yeni özelliklerle güncellendi. Parallels Dekstop 16 ile en yeni macOS sürümü macOS Big Sur desteği geldi. Yeni sürümle gelen diğer yenilikler haberimizde.

Parallels Desktop 16 ile Gelen Yeni Özellikler

Mac ve Windows programlarını aynı anda kullanma ihtiyacı duyan kullanıcılara yönelik popüler programlardan Parallels Desktop 16. sürüme güncellendi. Parallels 16’nın en önemli özelliği şu an beta aşamasında olan, bu sonbaharda final sürümü çıkacak macOS Big Sur’ü desteklemesi. DirectX 11’in yüzde 20’ye kadar daha hızlı olması ve OpenGL 3, dizüstünün pilini yüzde 10’a kadar artıran Windows Seyahat Modu, Sanal Makinelerin kapatıldığında otomatik olarak kullanılmayan disk alanına dönmesi, akıcı yakınlaştırma ve çoklu dokunma hareketlerini döndürme gibi Windows uygulamaları için yeni hareketler, Paylaşımlı yazıcılarla Windows’ta çıktı alırken geliştirilmiş yazdırma (her iki tarafa da yazdırma ve A0’dan zarfa kadar daha fazla kağıt boyutu kullanmaya olanak tanıyor.), daha fazla Windows uygulama desteği, macOS sanal makinelerinde Matal uygulamalar için 3D desteği, Parallels 16 ile gelen diğer yenilikler arasında.

Parallels Mühendislik ve Destek’te Kıdemli Başkan Yardımcısı Nick Dobrovolskiy, “Parallels yeni macOS Big Sur mimarisinden tam olarak yararlanmak için mühendis programlamaya 25 iş yılından fazla yatırım yaptı ve Parallels 16 müşterilerimize Mac’te şimdiye kadarki en iyi Windows performansını sunmak için yenilenmiş çekirdek uzantılarını kullandık. Parallels Dekstop 16’daki yenilikçi yeni özellikler arasında dünyada ilk kez macOS Big Sur sanal makinede Metal uygulamaları 3D özelliklerle birlikte macOS Big Sur ana bilgisayarda çalıştırma desteğinin getirilmesi. Performans iyileştirmeleri arasında iki kat daha hızlı başlatma, yaklaşık yüzde 20 daha hızlı Windows’u sürdürme ve kapatma, daha hızlı DirectX ve daha fazlası yer alıyor.” diyor.