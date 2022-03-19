Mac Studio, SSD Depolamasını Yükseltme İmkânı Sunuyor Olabilir

Mac Studio'ların siparişlerini veren müşterilere teslim edilmesinin ardından rutin sürece girdik. Testlerin ve incelemelerin gelmesinin yanı sıra ürünü parçalayan kullanıcılar da ortaya çıkmaya başladı. Şimdiye kadar en önemlisi, YouTuber Max Tech, iç tasarımı, M1 Ultra'yı ve yükseltilebilirliğe ilişkin olası bir ipucunu ortaya çıkarmak için Mac Studio'yu parçalara ayırdı.

Her şeyden önce bu inceleme, Mac Studio'nun içini nasıl açabileceğinizi gösteriyor. Dışarıdan bakıldığında Mac Studio'da vida yok gibi görünüyor ancak lastik halkayı makinenin tabanından nazikçe çıkarırsanız tabanı tamamen çıkarmanıza izin veren dört vida buluyorsunuz.

Mac Studio SSD Depolama Yükseltme İmkânı

Mac Studio'nun tabanını çıkardıktan ve içindekileri gördükten hemen sonra Max Tech, Mac Studio'nun yükseltilebilir SSD depolama özelliğine sahip olabileceğini fark etti. Mac Pro'ya benzer şekilde Mac Studio, içinde nispeten erişilebilir olan iki SSD bağlantı noktasına sahip. Max Tech, Apple'ın Mac Studio web sitesinde depolamanın "kullanıcı tarafından erişilebilir olmadığını" ve müşterilerin gelecekte ek depolamaya ihtiyaç duyabileceklerini düşünmeleri durumunda "daha yüksek bir kapasiteye yapılandırmayı düşünmeleri" gerektiğini belirttiğine dikkat çekiyor.

Bununla birlikte, "kullanıcı tarafından erişilebilir" ifadesini Max Tech, Apple'ın yetkili servisleri tarafından SSD depolama yükseltmeleri sunabileceğini tahmin ediyor. Keza Apple benzer şekilde Mac Pro için bir SSD Yükseltme Kiti satıyor.

Videoda ayrıca SSD modülünü bir yuvadan diğerine nasıl taşıyabileceğiniz gösteriliyor. Bu da, slotların modüler ve hat boyunca yükseltilebilir olabileceğini gösteriyor. Ne yazık ki çipin kendisine lehimlendiğinden Mac Studio'nun birleşik belleğini yükseltme şansınız sıfır.

Sonuç olarak, Apple'ın Mac Studio'yu SSD depolama yükseltmelerine izin verecek şekilde tasarlayıp tasarlamadığı net değil ancak dikkate almak gerek.