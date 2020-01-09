MacBook'lara 10 Port, Batarya ve SSD Ekleyen Dock, CES 2020'de Tanıtıldı

USB-C portlu MacBook’lara hayat veren dock’lara yenisi eklendi. CES 2020’de tanıtılan USB-C dock, dahili batarya ve SSD ile geliyor. MacBook’lara 10 port, 2TB’a kadar ek depolama ve fazlasını ekleyen çılgın dock’un detayları haberimizde.

MacBook’larda ve bazı Windows dizüstü bilgisayarlarda sadece USB-C portu bulunuyor. USB-A bağlantısını kullanan bir aygıtı kullanmak istediğinizde, SD karttaki fotoğraf ve videolarınızı bilgisayara atmak istediğinizde veyahut ikinci bir monitör/TV’ye bağlantı kurmak istediğinizde bir dock’a ihtiyacınız oluyor. Dock’lar bu noktada hayat kurtaran harika aksesuarlar. MacBook’lar için dock üreten markalardan biri olan Linedock, CES 2020’de eşsiz bir ürünle karşımıza çıktı.

15 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri için tasarlanan USB-C dock, 3 adet USB-C portu, 2 adet HDMI portu, 2 adet SDXC UHS-II slotu ve 3 adet USB-A (3.1) portuna sahip. 10 porta ek olarak 27000 mAh kapasiteli yerleşik batarya mevcut ki MacBook Pro’yu bir kez şarj etmek mümkün. Seyahat ettiğinizde veya prizin bulunmadığı bir yerde çalışmak durumunda kaldığınızda günü rahatça kurtarabilirsiniz. Tuşa basarak ve on kademeli LED göstergeden pil durumunu görebiliyorsunuz. LineDock’un dahili bataryasını kullanarak diğer cihazlarınızı da şarj edebilirsiniz. USB-PD (USB-C portları üzerinden 100W’a kadar) veya Hızlı Şarj 3.0 (USB-A portları üzerinden) desteği mevcut. Bu arada LineDock’un temel modelinde dahili depolama bulunmuyor, 2TB SSD’ye kadar yapılandırabiliyorsunuz. 2TB yeterli değilse, daha yüksek kapasiteli bir SSD ile (M.2 SATA IIII) değiştirebilirsiniz. İşletim sistemini bu SSD’den açılacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

LineDock’un MacBook Pro 15 inç ve MacBook Pro 16 inç için tasarlandığını söylemiştik. Şu anda 13 inç MacBook Pro modeli için LineDock 349 dolar fiyat etiketiyle satışta. Yenisi elbette 349 doların üzerinde bir fiyatla gelecektir. Ürün ilginizi çektiyse, LineDock sitesinden ön kayıt yaptırabilirsiniz.