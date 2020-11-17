Sosyal medyada ortaya çıkan yeni bir iddiaya göre MacBook'lar macOS Big Sur güncellemesiyle çöküyor. Özellikle 2013 ve sonrasında satın alınan 13 inç MacBook Pro modellerini etkileyen bu sorun, Mac sisteminin siyah ekran vermesine sebep oluyor.

Apple MacBook kullanıcılarının merakla beklediği yeni macOS Big Sur, bazı kullanıcıları sevindirecek bir güncelleme olmamış gibi gözüküyor. MacRumors raporuna göre eski MacBook sahipleri, yeni güncellemeye dair bazı sorunlar yaşıyor. Özellikle 2013 sonu veya 2014 ortası 13 inç MacBook Pro modellerini etkileyen Big Sur güncelleme hatası, yükleme yapıldığı sırada Mac ekranının kararmasına sebep oluyor.

NVRAM ve SMC'yi sıfırlamak da dahil olmak üzere pek çok yolu deneyen ve yeni macOS Big Sur güncellemesini geri almaya çalışan kullanıcılar, sorunu çözecek herhangi bir yol bulabilmiş değil. Apple tarafından yapılan açıklamada ise MacBook’ların -imkanı olan kullanıcılar için- servise gönderilmesi gerektiği belirtildi. Apple, mühendislik ekibinin sorunun farkında olduğunu söyledi, yani kullanıcılar bir süre daha bekleyecek gibi gözüküyor.

MacBook sahipleri dikkat: MacBook'lar macOS Big Sur güncellemesiyle çöküyor

Yeni macOS Big Sur güncellemesi sırasında ortaya çıkan bu sorun, sistemin tamamen bloke olmasına yol açıyor. Reddit'teki kullanıcıların bahsettiğine göre sistemin yeniden başlatılmasıyla üstesinden gelinemeyen bir çökme yaşanıyor. Güncelleme sorunuyla karşı karşıya kalan 13 inç MacBook Pro sahipleri çeşitli klavye kombinasyonlarını güvenli mod, servis modu için test ettiler, ancak hiçbiri işe yaramadı.

Apple'ın bu kullanıcılarla ilgili politikasını kontrol etmek için şimdilik beklemeniz gerekecek. 2013 sonu ile 2014 arasında satılan bu cihazlar Apple Care sözleşmesi yapmış olsa bile artık garanti kapsamı dışında. Ancak sorunun MacOS Big Sur'dan kaynaklandığı açıkça görülüyor, bu nedenle şirketin istisna yapması ve etkilenen kullanıcılara ücretsiz destek sunması mümkün olabilir.

2013'ün sonlarından veya 2014'ün ortalarından kalma bir 13 inç MacBook Pro kullanıcısıysanız ve bilgisayarınızı tamamen kullanılamaz hale getirme riskini almak istemiyorsanız, MacOS Big Sur'a yükseltmemenizi tavsiye ediyoruz. Ayrıca Apple sitesinde yer alan macOS Kurtarma'dan macOS'i yeniden yüklemeyle ilgili bu destek sayfasına göz atabilirsiniz. Apple'dan gelecek açıklamalara ilişkin Tamindir'i takip etmeyi unutmayın!