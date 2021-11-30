Apple geçtiğimiz günlerde M1 Pro ve M1 Max ile kutudan çıkan yeni MacBook Pro modellerini tanıttı ve yeni modeller, o zamandan bu yana büyük bir ilgi toplamayı başardı. Kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda M1 Max'li MacBook Pro 16 inç, şarj sorunu ile gündemde.

M1 Max'li MacBook Pro 16 inç Şarj Sorunu ile Gündemde

Başlangıçta bir Reddit kullanıcısı tarafından raporlanan soruna göre M1 Max yonga setine sahip olan MacBook Pro 16 inç, kapağı kapalı halde iken şarj olmada sorunlar yaşıyor gibi gözüküyor. Bu kapsamda kapak kapalı halde iken şarj kablosunun üzerindeki led yanıp sönüyor ve bu her olduğunda, şarj bağlantısı sesi geliyor.

İlk raporu takip eden süreçte pek çok kullanıcı benzer sorunlar yaşadıklarını dile getirdi. Bir kısmı Apple Destek ile iletişime geçtikten sonra bazı talimatlar verildiğini ancak işe yaramadığını vurguladı. Daha sonrasında iletişime geçen kullanıcılar ise, farklı bir bilgilendirme ile karşılaştı:

Bu kapsamda şirket, sorunun farkında olduklarını ve araştırmayı sürdürdüklerini vurguladı. Ayrıca işletim sisteminin güncel tutulmasını öneren şirket, kullanıcılara üç farklı senaryo üzerinden tavsiyelerde bulundu:

Bilgisayarı uyku modunda şarj edin.

Bilgisayarı kapağı açıkken şarj edin.

Bilgisayarı kapatmadan önce MagSafe kablosunu takın.

Kullanıcılar arasındaki sohbetten anlaşıldığı kadarıyla sorun, 140W'lık adaptör kullananlarda yaşanıyor gibi gözüküyor. Bu nedenle kullanıcıların büyük bir kısmı, bu ve benzeri sorunlarla karşılaşmamalı. Apple yakın dönemde konu hakkında bir yazılım güncellemesi yayınlayacaktır. O zamana kadar yukarıdaki talimatları izleyebilirsiniz.

Peki siz bu sorun hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendi cihazınızda bu ve benzeri sorunlar yaşadınız mı ve yaşadıysanız çözüme kavuşturmak için hangi yolu takip ettiniz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.