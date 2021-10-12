MacBook Pro 16 inç Stokları Yeni Lansmana İşaret Ediyor Olabilir

Son dönemlerdeki sızıntılar kapsamında Apple'ın oldukça yakın bir zamanda yeni nesil MacBook Pro 16 inç ve MacBook Pro 14 inç modelleri ile karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Yurt dışında hızla tükenmekte olan MacBook Pro 16 inç stokları, yaklaşan lansmanın işaretçisi niteliğinde olabilir.

MacBook Pro 16 inç Stokları Hızla Tükeniyor

Dünyanın dört bir yanındaki pek çok kullanıcı, bulundukları bölgede yer alan Apple Store'lardaki MacBook Pro 16 inç stoklarının tükendiğini ya da tükenmeye başladığını ifade ediyor. Bu durumun pek çok olası açıklaması bulunsa da ihtimaller ağırlıklı olarak yeni lansmana hazırlık öncesinde stokların eritilmesi etrafında dolanıyor.

Daha önceki sızıntılar kapsamında şirketin Ekim 2021 tarihinde yeni bir etkinlik düzenlemeye hazırlandığını duymuştuk ve bu etkinlik kapsamında tanıtılması beklenen ürünlerin listesi şu şekilde idi:

MacBook Pro 16 inç

MacBook Pro 14 inç

Mac Mini (2021)

Yine de perakende tarafındaki stok sorunlarının ana nedeni yarı iletken sıkıntısından kaynaklanıyor da olabilir. Örneğin 29 Eylül'de 96W USB-C güç adaptörünün bulunabilirliğinden kaynaklanan sorunlar, yurt dışındaki müşterilerin üç aya kadar teslimat süreleri ile karşılaşmalarına neden olmuştu.

Buna karşın bu tip stok sorunlarının mevcut olması durumunda, konuya ilişkin bazı raporlar görmeyi beklerdik. Yani yarı iletken sorunlarının üretim esnasındaki etkileri halen ihtimaller listesine dahil olsa da, ana beklenti yeni modellerden önce yapılan üretimi sonlandırma adımları gibi gözüküyor.

Son olarak yakın dönemde tanıtılması beklenen modellerin M1X yonga seti ile kutudan çıkması bekleniyor. Daha önceki raporlarda bu yonga setinin iki farklı varyanta sahip olacağını ve birisinin direkt olarak profesyonellere hitap edeceğini duymuştuk.