MacBook Pro 2020 Hakkında Yeni Detaylar Geldi

Teknoloji devi olan Apple tarafından yakında tanıtılması beklenen yeni MacBook Pro 2020 cihazındaki bazı özellikler, ortaya çıktı. Benchmark'ta görülen bilgilere göre yeni MacBook Pro, Intel'in 10 nm'lik yeni Ice Lake işlemcilerini kullanacak.

Apple, MacBook Pro’nun yeni modelini tanıtırken sıralamayı pek takip etmiyor. Örneğin; MacBook Pro’nun yeni modelleri 2016 yılında ekim, 2017’de haziran, 2018’de temmuz ve 2019’da mayıs ve kasım aylarında kullanıcılarla buluştu. 2020 MacBook Pro çıkış tarihi ise net değil. Şirketin 16 inçlik yeni MacBook Pro’su geçtiğimiz yıl herhangi bir tanıtım tarihi bile açıklanmadan kullanıcılarla buluşturuldu.

MacBook Pro 2020 güçlü özelliklerle geliyor

Bu yıl çıkacak MacBook Pro için mutlaka tanıtım yapılacaktır. Yeni bir yıl olmasının yanı sıra, yepyeni bir model ile karşı karşıya kalacağız. 13 inçlik MacBook Pro 2020 büyük bir heyecan uyandırdı.

Gelen detaylara göre 2020 MacBook Pro, Intel’in Ice Lake işlemcilerini kullanacak. Hatırlayacağınız üzere Mac’te kullanılmamış olan bu işlemciler, Apple’ın yeni MacBook’una hız ve grafik performansı artışı getirecek. Intel'in bu işlemcileri, 10 nanometrelik çipler olup Coffee Lake mimarisi üzerinde ortalama olarak %18’lik performans artışı getiriyor.

Intel’in henüz yeni çıkan işlemcileri, DDR4 ve LPDDR4X RAM’ler ve Thunderbolt 3 ile hızını büyük ölçüde artıracak. Bu işlemcilerde, Wi-Fi 6 desteği standart olarak kullanabilecek. Ayrıca bu işlemciler, entegre grafik kartlarına sunduğu DisplayPort 1.4A ve 8K ekran desteğiyle de önemli bir etki yaratacak.