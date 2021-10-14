MacBook Pro 2021 Dikkat Çeken Yeniliklerle Gelecek

Son dönemlerdeki sızıntılara göre Apple, 18 Ekim 2021 tarihinde yeni MacBook Pro 2021 modelleri ile karşımıza çıkacak. Bu kapsamda yeni modellerin oldukça dikkat çekici detaylarla kutudan çıkması bekleniyor. Peki MacBook Pro 2021 modelleri nasıl olacak?

MacBook Pro 2021 Modelleri Nasıl Olacak?

Bildiğiniz üzere yakın zamanda tanıtılması beklenen MacBook Pro modelleri 14 inç ve 16 inç ekran boyutları ile kullanıcılara sunulacak. Ekran tasarımına geçtiğimizde çerçevelerin daha da inceleceği ve ekranın altındaki logonun kaldırılacağı belirtiliyor. Ayrıca söylentiler mini LED teknolojisinin de üstünde yoğunlaşıyor.

Bu bakımdan hem MacBook Pro 14 inç hem de MacBook Pro 16 inç, gerçekten de dikkat çekici bir ekran kalitesi ve tasarım ile gelecek diyebiliriz. Ayrıca raporlar yalnızca ekran ile kısıtlı kalmıyor: Bu kapsamda her iki modelin de temel varyantının 16 GB RAM ve 512 GB SSD ile geleceği belirtiliyor. Tabii ki isteğe bağlı olarak daha yüksek konfigürasyonlar da yapabileceksiniz.

Sızıntıların kaynağındaki kişiye göre bu sene tanıtılacak olan her iki modelde de Touch Bar bulunmayacak. Aslında Touch Bar son yıllarda MacBook Pro ile özdeşlemişti ve pek çok programla gerçekten de uyumlu bir şekilde çalışıyordu. Yine de tabii ki bir zorunluluk değil.

Bağlantı noktalarına geçtiğimizde HDMI, SD Card ve MagSafe konnektörlerinden bahsediliyor. Bu bakımdan profesyoneller için daha iyi koşullar ortaya çıkmış olacak. MagSafe konnektörünün nasıl kullanılabileceği ise hayal gücünüze bağlı olarak çok işlevsel noktalara varabilir.

Son olarak yeni modellerin yeni bir adaptör ile kutudan çıkacağı söyleniyor: Tüm bu sızıntılardan yola çıktığımızda gördüğümüz şey, yeni modellerin fiyatlandırması hakkında haklı bir endişe duyulabileceğidir. Neyse ki 18 Ekim 2021 Pazartesi tüm detaylar açığa kavuşmuş olacak.