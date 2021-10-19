MacBook Pro (2021) HDMI 2.0 ile Geliyor: Neden Kötü?

Apple, dün akşam saatlerinde düzenlediği çevrim içi etkinlik sırasında MacBook Pro 14 inç ve MacBook Pro 16 inç modellerini tanıttı. Bildiğiniz üzere her iki model de bağlantı yuvaları açısından oldukça geniş iyileştirmeler aldı. Buna karşın yeni modellerdeki HDMI standartının HDMI 2.0 olduğu ortaya çıktı. Peki bu ne anlama geliyor?

MacBook Pro (2021) HDMI 2.0 ile Kutudan Çıkıyor

MacBook Pro (2021) modelleri yeni M1 Pro ve M1 Max sayesinde gerçekten de profesyonel kullanıma odaklanmış cihazlar olarak öne çıkıyor. Üstelik temel bileşenlerin artırılması ve baz konfigürasyonun 16 GB RAM / 512 GB SSD olarak yapılandırılması da bunun en büyük kanıtlarından birisi.

Tabii ki profesyonel kullanıcıların önemli bir kısmı, birden fazla ekranla çalışmayı seviyor. Peki HDMI 2.0 bu bakımdan yeterli mi?

Şu anda edinebileceğiniz en güncel standartın HDMI 2.1 olduğunu söyleyerek başlamak isterim.

Her iki standart arasındaki farklar esasında bant genişliği ile ilgili: HDMI 2.1 48 Gbps bant genişliğini desteklerken, HDMI 2.0 için bu değer 18 Gbps seviyesinde kalıyor. Ayrıca HDMI 2.1 120 Hz'e kadar 4K, 60 Hz'e kadar 5K ve 30 Hz'e kadar 8K çözünürlük için yerel destek sunuyor. HDMI 2.0 ise 60 Hz'e kadar 4K çözünürlük için yerel destek sunuyor.

Söylemiş olduğumuz gibi bu ayrıntılar pek çok kullanıcı açısından önemli olmayabilir: Buna karşın MacBook Pro (2021) modellerinin profesyonel kullanıma hitap ettiğini unutmayın.

Temel olarak baktığımızda hem M1 Pro hem de M1 Max, birden fazla yüksek çözünürlüklü ekranı aynı anda işleyebilecek performansa sahip. Yine de Apple'ın bu konuda neden yeni nesil standartı tercih etmediği şu an için bilnmeyen detaylar arasında yer alıyor.

Son olarak hem MacBook Pro 14 inç hem de MacBook Pro 16 inç, DVI çıkışını destekliyor. Bununla birlikte kullanıcıların HDMI - DVI adaptörü için ekstra bir harcama yapması gerekecek. Peki siz bu detaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.