Macbook Pro Artık Daha da Güçlü!

Apple'ın 2018 MacBook Pro modelleri, yeni AMD Vega GPU'larla daha da güçlü hale gelecek. New York'taki sonbahar etkinliği sırasında yapılan sessiz bir duyuru sonrası, Macbook Pro yüksek performanslı dizüstü bilgisayar isteyenlerin kalbini kazanmaya çalışacak.
Kullanıcılar, Macbook Pro 15 inç modellerinde önceden standart olarak sunulan Intel UHD Graphics 630 yerine artık Vega 16 veya Vega 20 GPU'yu ayrı bir grafik yongası seçebilecekler. Bu sayede Premiere Pro, Photoshop gibi yüksek grafik gerektiren programlar Macbook Pro ile çok daha hızlı çalışacak.
Apple, kullanıcılarına her biri 4GB olmak üzere GDDR5 belleğe sahip Radeon Pro 555X veya Radeon Pro 560X GPU'ları sunacak. Bu yeni ekran kartları, yüksek işlem hızları ve ikinci nesil yüksek bant genişliği sağlayacak. Müşterilerin bu iki modelin arasından seçim yaparken her iki modelde de (Vega 16 veya Vega 20) 4GB'lık HBM2 belleğin olacağını da eklemeden geçmeyelim. Bu yükseltmenin maliyeti de Radeon Pro Vega 16 için 250 dolar ve Radeon Pro Vega 20 için 350 dolar olacak.
YORUMLAR