Macbook Pro Artık Daha da Güçlü!

Apple'ın 2018 MacBook Pro modelleri, yeni AMD Vega GPU'larla daha da güçlü hale gelecek. New York'taki sonbahar etkinliği sırasında yapılan sessiz bir duyuru sonrası, Macbook Pro yüksek performanslı dizüstü bilgisayar isteyenlerin kalbini kazanmaya çalışacak.

Kullanıcılar, Macbook Pro 15 inç modellerinde önceden standart olarak sunulan Intel UHD Graphics 630 yerine artık Vega 16 veya Vega 20 GPU'yu ayrı bir grafik yongası seçebilecekler. Bu sayede Premiere Pro, Photoshop gibi yüksek grafik gerektiren programlar Macbook Pro ile çok daha hızlı çalışacak.