MacBook Pro'nun Çentikli Tasarımı Hayranları İkiye Böldü

Kısa bir süre önce satışa sunulan MacBook Pro 14 inç ve MacBook Pro 16 inç, yenilenmiş çentikli ekran tasarımı ile kutudan çıkıyor. iPhone modellerinde görmeye alıştığımız bu tasarım, MacBook kullanıcılarının önemli bir kısmının hoşuna gitmemiş gibi gözüküyor.

MacBook Pro'nun Çentikli Ekran Tasarımı Tartışma Konusu Oldu

Apple tarafından önemli bir tasarım geliştirmesi olarak lanse edilen çentikli ekran tasarımı, temelde çerçevelerin daha dar hale gelmesini ve dolaylı şekilde daha küçük ebatlarda daha büyük ekran elde etmenizi sağlıyor. Öte taraftan burada bazı sorunlar var gibi gözüküyor.

Yapılan yeni bir ankete göre katılımcıların %45 oranındaki kısmı, MacBook Pro modellerindeki yeni çentikli ekran tasarımını her yönü ile beğendiğini söyledi. Katılımcıların %23 oranındaki kısmı üst menünün siyah olması durumunda uyum sağlanabileceğini ve bu şekilde mutlu olacaklarını söylerken, %28 oranındaki kısmı ise çentikli tasarım yerine daha kalın çerçeveleri tercih ettiğini vurguladı. Kalan dilimdekiler ise bu konuda emin olmadıklarını dile getirdi.

M1 Max'li MacBook Pro, PlayStation 5'ten Daha Güçlü

Geçtiğimiz senenin sonlarına doğru Intel ile olan iş birliğine son vererek M1 ile kullanıcıların karşısına çıkan Apple, ticari olarak kullanıma sunulan bu ilk çiple dahi Intel tabanlı cihazlardan önemli ölçüde daha iyi performans ve daha iyi batarya ömrü elde etmeyi başarmıştı.

Kısa bir süre önce şirket bıçakları bir kez daha biledi ve M1 Pro ve M1 Max olarak adlandırılan yeni çipler ile karşımıza çıktı.

M1 Pro kendi içerisinde (8 Çekirdekli CPU / 14 Çekirdekli GPU), (10 Çekirdekli CPU / 14 Çekirdekli GPU) ve (10 Çekirdekli CPU / 16 Çekirdekli) olmak üzere üç farklı varyanta ayrılıyor. M1 Max ise (10 Çekirdekli CPU / 24 Çekirdekli GPU) ve (10 Çekirdekli CPU / 32 Çekirdekli GPU) olmak üzere iki farklı varyant ile geliyor.

Yeni serideki hangi çipi ya da hangi varyantı seçerseniz seçin kesin olan şey şu: Geçen seneki performans çok daha uç bir noktaya taşındı. Yine de merak edenler için Notebook Check, mevcut veriler ışığında her bir varyantın sunduğu TFLOPs performansını açıkladı:

M1 Pro (8 / 14) - 2,6 TFLOPs

M1 Pro (10 / 14) - 4,5 TFLOPs

M1 Pro (10 / 16) - 5,2 TFLOPs

M1 Max (10 / 24) - 7,8 TFLOPs

M1 Max (10 / 32) - 10,4 TFLOPS

Burada dikkat çeken detay şu ki M1 Max (10 / 32) 10.4 TFLOPs ile PlayStation 5'ten (10.28 TFLOPs) daha iyi bir performans sağlıyor. Ayrıca PS5 özel olarak tasarlanmış 5.5 GB/sn SSD ile gelirken, yeni MacBook Pro 7.4 GB/sn ile önemli bir fark daha atıyor.