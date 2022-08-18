Macbook Pro İçin M2 Pro İşlemcilerin Üretimine Başlanıyor

Tayvan'daki Commercial Times'ın bu haftaki bir raporuna göre TSMC, 2022'nin sonunda Apple için 3nm işlemci üretimine başlayacak. Başka bir rapor, TSMC'nin Eylül ayında 3nm işlemcilerin seri üretimine başlayacağını da iddia ediyor.

Sektördeki kişilere atıfta bulunan rapor, M2 Pro işlemcisinin TSMC'nin gelişmiş 3nm sürecini kullanan ilk işlemci olabileceğini iddia ediyor. Bloomberg'den Mark Gurman daha önce Apple'ın M2 Pro işlemcisinin önümüzdeki 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinde ve bu yıl veya gelecek yılın ilk yarısında duyurulabilecek üst düzey bir Mac mini'de kullanmayı planladığını iddia etmişti.

Commercial Times'a göre Apple'ın gelecek yılki iPhone 15 Pro modelleri için A17 Bionic işlemci, gelecekteki MacBook Air ve 13 inç MacBook Pro modellerinde ise M3 işlemci TSMC'nin 3nm işlemine dayalı olarak üretilecek.

M2 Pro, 3nm İle Üretilen İlk İşlemci Olacak

DigiTimes ayrıca daha önce TSMC'nin M2 Pro işlemcisi de dâhil olmak üzere 2022'nin ikinci yarısında Apple için 3nm işlemcilerin toplu üretimine başlayacağını bildirmişti.

TSMC'nin 5nm sürecinden 3nm sürecine geçiş yapan Apple ürünleri, doğal olarak daha uzun pil ömrüne katkıda bulunabilecek gelecekteki Mac'ler ve iPhone'lar için daha hızlı performans ve gelişmiş güç verimliliği ile sonuçlanacak. Apple, Mac'teki Intel işlemcilerden iki yıllık geçişini neredeyse bitirmek üzere. Şimdilik yalnızca üst düzey Mac mini ve Mac Pro henüz Apple'ın işlemcilerine geçmedi.