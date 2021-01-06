MacBook Pro Kablosuz Ters Şarj Yapabilecek!

Apple geçtiğimiz günlerde yeni MacBook Air ve MacBook Pro modellerini tanıttı. Şirketin kendi işlemci mimarisini kullandığı bu ilk modeller, sundukları performans ile pek çok kişiyi kendine hayran bırakmayı başardı. Şimdi, bazı yeni sızıntılar gelecek nesil MacBook Pro üzerine odaklanıyor. Bu iddialara göre MacBook Pro kablosuz ters şarj teknolojisi ile kutudan çıkabilir.

MacBook Pro Kablosuz Ters Şarj ile Güncellenecek!

Sıfırdan başlayanlar için kısa bir şekilde tanımlamak gerekirse kablosuz ters şarj, kullandığınız cihaz aracılığı ile başka cihazları kablosuz şarj edebilmenize olanak sunuyor. Burada ana konumuz MacBook Pro olduğu için MacBook Pro'nuzun üzerine koyduğunuz iPhone'u, Watch'u ya da AirPods'u kablosuz olarak şarj edebileceğinizi söyleyebiliriz.

Sızıntıların kaynağında Patently Apple yer alıyor. Patently Apple tarafından keşfedilen bu yeni patent, MacBook modellerine yönelik bir kablosuz şarj teknolojisini konu ediniyor. Tabii ki bu teknolojinin pahalı bir teknoloji olduğunu göz önüne alırsak başlangıçta yalnızca MacBook Pro modellerinde yer alacağını düşünebiliriz.

Eğer patentlere göz atarsanız, aynı anda üç cihazı şarj etmenize olanak sunulduğunu görüyorsunuz. Buna ek olarak daha kullanışlı bir özellik olarak, kablosuz ters şarj özelliği dizüstü bilgisayarın kapağı kapalı haldeyken bile çalışacak şekilde tasarlanmış gibi gözüküyor.

Tabii olmazsa olmaz olarak şimdi biraz teknik detaylara boğulalım. Öncelikle kablosuz şarj teknolojisi, alüminyum malzeme üzerinde çalışmaz. Bazı istisnalar var ancak genel işleyiş bu şekilde. Bu nedenle Apple'ın bu teknolojiyi kullanabilmek adına malzeme değişikliği yapması gerekir.

Yine de diğer tüm patentlerde olduğu gibi, bir patentin ortaya çıkması, onu görme ihtimalimizin kesin olduğu anlamına gelmez. Teknoloji şirketleri düzenli aralıklarla çok sayıda patent alır ve bunların hatrı sayılır bir kısmı vitrinin tozlu raflarında kaybolur. Her halükarda ilerleyen dönemlerde MacBook modellerinde kablosuz ters şarj özelliğini görmeyi isterdim.

Peki siz bu iddialar ve sızıntılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu teknoloji gündelik yaşantımızda hayat kurtarıcı bir ayrıntı olabilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.