M2 İşlemcili MacBook Pro'nun Ön Sipariş Tarihi Açıklandı

Apple bugün, M2 işlemci ile donatılmış yeni 13 inç MacBook Pro'nun 17 Haziran Cuma günü dünya çapında ön siparişe sunulacağını duyurdu. Apple, müşterilere teslimatların ve mağaza içi kullanılabilirliğin ise 24 Haziran Cuma günü başlayacağını söyledi.

Apple daha önce yeni 13 inç MacBook Pro'nun Temmuz ayında satışa sunulacağını söylemişti ve yapılan duyuruya bakılırsa siparişler planlanandan önce yapılıyor. Müşteriler, Apple.com, Apple Store uygulaması veya belirli Apple Yetkili Bayileri aracılığıyla sipariş işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Yeni 13 inç MacBook Pro, Touch Bar da dâhil olmak üzere önceki modelle aynı tasarıma sahip ve en önemli kayda değer değişiklik M2 işlemcinin eklenmesi. Şu anda ülkemizde yeni M2 işlemcili MacBook Pro 27.999 TL'den başlayan fiyat etiketine sahip. 17 Haziran Cuma günü bu fiyattan ön sipariş edebilirsiniz.

Apple, MacBook Pro'nun Aksine MacBook Air'i Ön Siparişe Açmadı

Apple, geçtiğimiz WWDC 2022 etkinliğinde tanıttığı M2 işlemcisi hakkında M1 işlemciye kıyasla %18 daha hızlı CPU'ya, %35 daha hızlı GPU'ya ve %40 daha hızlı Neural Engine'e sahip olduğunu söylemişti. M2 işlemci ile 13 inç MacBook Pro, 24 GB'a kadar birleşik bellekle yapılandırılabilirken, M1 işlemci maksimum 16 GB bellekle yapılandırılabiliyordu. Dizüstü bilgisayar ayrıca 2 TB'a kadar SSD depolama alanıyla donatılabilir.

Apple, MacBook Pro'da olduğu gibi MacBook Air için herhangi bir sipariş tarihi vermedi. Yeni 13 inç MacBook Pro ve MacBook Air modellerinin her ikisi de M2 ​​işlemci ile donatılmış olsa da dizüstü bilgisayarlar arasındaki dikkate değer bir fark, MacBook Pro'nun "daha zorlu işleri" olanlar için sürekli performans sağlamak adına aktif bir soğutma sistemine sahip olmasıyla ilgili. MacBook Air ise fansız bir tasarıma sahip.