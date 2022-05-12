MacBook Pro Teslimatları Temmuz Ayına Kadar Normale Dönmeyecek

Apple'ın Çin'deki MacBook Pro montajcılarının, en son sektör raporuna göre yetersiz insan gücü ve lojistik sorunlar nedeniyle Temmuz ayına kadar karantina kısıtlamaları önceki üretim rakamlarına dönmesi imkânsız gibi görünüyor.

DigiTimes'ın aktardığı tedarik zinciri kaynaklarına göre Çin'in doğusundaki büyük şehirlerdeki dizüstü bilgisayar üreticileri, karantina kısıtlamalarının kademeli olarak hafifletilmesinin ardından faaliyetlerine devam ediyor ancak Şanghay'dakiler şu anda yalnızca %10-20 kapasitede çalışabiliyor.

Şanghay, Apple'ın Çin'deki kısıtlamalardan bu yana teslimat sürelerinin üç ila beş hafta arttığını gören tek üst düzey MacBook Pro tedarikçisi olan Quanta Computers'ın operasyon merkezi konumunda. Şu anda bazı MacBook Pro yapılandırmaları, Haziran ayı sonu ila Temmuz ayı başına kadar teslim edilememekte. Rapora göre, yalnızca montaj işçileri ve yurtlarda yaşayanların işlerine geri dönmelerine izin verildiği için Şanghay'daki fabrikalar kısıtlamaların en ağır kısmını hâlâ hissediyor.

Ürünler Üretilemiyor ve Limanlarda Sırasını Bekliyor

Bu esnada birçok ürünün limanlara girmeyi bekleyen konteyner gemilerinde kaldığı söyleniyor ve bu ürünler perakende tarafından alınıp müşterilere gönderilinceye kadar üretim tesislerindeki büyük ölçekli işlemler beklemede.

Mart ve Nisan aylarında sipariş edilen MacBook Pro modellerini bekleyen ve 2022'nin üçüncü çeyreğinde Apple'ın ürün satışlarını etkilemesi beklenen Apple'ın tedarik sorunları nedeniyle sevkiyatları önemli ölçüde geciken birçok kullanıcı sosyal medya üzerinden Apple destek hesaplarıyla iletişime geçiyor.

Apple, Çin'deki karantina kısıtlamaları ve çip kıtlığının güçlü tüketici talebini karşılamak için yeterli ürün üretmeyi zorlaştırmaya devam edeceğini ve bunun nihayetinde Apple'ın Haziran çeyreği gelirini etkileyeceğini kabul ediyor.