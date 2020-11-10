MacBook Pro Tanıtıldı: Türkiye Fiyatı ve Özellikleri Açıklandı

Apple MacBook Pro özellikleri ve Türkiye fiyatı resmi olarak açıklandı. Şirket yeni dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı. MacBook Pro özellikleri ve Türkiye fiyatı hakkında bilmeniz gerekenler haberimizde. İşte MacBook Pro Türkiye fiyatı ve özellikleri.

MacBook Pro Türkiye Fiyatı ve Özellikleri

Apple, M1 işlemciye sahip yeni 13 inç MacBook Pro'yu tanıttı. 8 çekirdekli CPU, önceki 13 inç MacBook Pro'ya kıyasla 2,8 kata kadar daha hızlı performans sunuyor. M1 çipinin verimliliği sayesinde, yeni MacBook Pro tek bir şarjla 20 saate kadar video oynatma imkanı kullanıcılara veriyor.

Apple, 13 inç MacBook Pro'nun sınıfındaki Windows dizüstü bilgisayarlara kıyasla daha iyi olduğunu ve 3 kata kadar daha iyi performans sunduğunu açıkladı. Apple ayrıca 13 inç MacBook Pro'ya 'stüdyo kalitesinde' mikrofon ekledi ve görüntü sinyali işlemcisindeki iyileştirmelerle web kamerasını yükseltti.

Yeni cihaz ayrıca, bilgisayarın 6K Pro Display XDR'ı tam çözünürlükte çalıştırmasına olanak tanıyan USB 4 ve Thunderbolt 4'ü destekleyen iki USB-C bağlantı noktasına sahip. MacBook Pro yalnızca 16 GB RAM ile satışa sunulacak.

MacBook Pro Türkiye Fiyatı

MacBook Pro Türkiye başlangıç fiyatı 14.299,00 TL olarak açıklandı.