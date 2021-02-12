MacBook Pro Ücretsiz Batarya Değişim Programı Başladı

MacBook Pro ücretsiz batarya değişim programı başlatıldı. Apple, çok az sayıda MacBook Pro kullanıcısının, bataryasının %1'in üzerinde şarj olmadığı bir sorun yaşadığını duyurdu ve ücretsiz batarya değişim programı başlatıldığını açıkladı.

Hangi MacBook Pro Modellerinin Bataryası Ücretsiz Değiştirilecek?

2016 veya 2017 model MacBook Pro modellerinin bu sorundan etkilendiği açıklandı.

Apple tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Çok az sayıda müşteri 2016 veya 2017 MacBook Pro bilgisayarlarında pilin %1'den fazla şarj olmaması sorunu yaşamıştır. Bu aygıtlardaki pil sağlığı "Servis Öneriliyor" iletisini gösterir. Pil sağlığı pilin Normal olduğunu gösteriyorsa piliniz bu sorundan etkilenmemiştir.

2016 veya 2017 MacBook Pro'nuz bu davranışları gösteriyorsa pilinizin ücretsiz olarak değiştirilmesi için Apple'la irtibat kurun. Bilgisayarınız ücretsiz pil değişimine uygun olup olmadığının doğrulanması için servis işleminden önce incelenir.

Apple ayrıca bu sorunun diğer 2016 ve 2017 MacBook Pro bilgisayarlarda yaşanmasını önlemek üzere bir macOS güncellemesi yayımlamıştır. Lütfen macOS Big Sur 11.2.1 veya sonraki bir sürüme güncelleyin ya da macOS Catalina 10.15.7 ek güncellemesini yükleyin."

Bataryası ücretsiz olarak değiştirilecek modeller şu şekilde:

MacBook Pro (13­ inç, 2016, İki Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası)

MacBook Pro (13 inç, 2017, İki Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası)

MacBook Pro (13 inç, 2016, Dört Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası)

MacBook Pro (13 inç, 2017, Dört Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası)

MacBook Pro (15 inç, 2016)

MacBook Pro (15 inç, 2017)

2021 MacBook Pro Nasıl Olacak?

Analist Ming-chi Kuo tarafından yazılan bir araştırma notuna göre Apple, 2021'in üçüncü çeyreği için büyük bir MacBook Pro yeniden tasarımını planlıyor. Kuo bunu 2016'da mevcut neslin piyasaya sürülmesinden bu yana MacBook Pro'nun ilk büyük yeniden tasarımı olarak adlandırıyor.

Yeni MacBook Pro'nun iPad Pro ve iPhone 12 gibi köşeleri kare şeklinde olduğu söyleniyor; mevcut dizüstü bilgisayarın zaten keskin kenarları var, ancak üst ve alt paneller de eskisinden daha düz olacak gibi görünüyor.

Yeni modelin, her ikisi de Apple tasarımı Arm işlemcilere sahip, Intel seçenekleri bulunmayan 14 inç ve 16 inç boyutlarında geleceği bildiriliyor.

Kuo, dizüstü bilgisayarların mevcut 16 inç MacBook Pro'ya benzer bir ısı borusu sistemi kullanacağını ve daha fazla termal boşluk sağladığını ve daha yüksek performans sağlayacağını söylüyor. Kuo, yeni Pro dizüstü bilgisayarların Apple'ın mevcut nesille yaptığı bazı tartışmalı değişiklikleri geri izleyeceğine inanıyor.