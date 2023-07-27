MacBook Kullanıcılarını Hedef Alan Yeni Kötü Amaçlı Yazılım Keşfedildi!
MacBook bilgisayarlarda keşfedilen yeni bir kötü amaçlı yazılım, tarayıcı üzerinden kullanıcı bilgilerine erişmeyi başarıyor. İşte detaylar!
Yeni bir kötü amaçlı yazılımın özellikle MacBook kullanıcılarını hedef alması, önemli güvenlik açıkları yaratması ve kritik verileri açığa çıkarması nedeniyle teknoloji alanında endişe verici bir gelişme ortaya çıktı.
Bu kötü amaçlı yazılım, kullanıcıların şifrelerine yetkisiz erişim sağlamak için web tarayıcılarını istismar etmeye odaklanıyor.
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Güvenlik araştırmacıları, hızla yayılan bu kötü amaçlı yazılımın MacBook bilgisayarlara gizlice sızdığını ve hayati verileri gizlice ele geçirdiğini ortaya çıkardı. Saldırganlar, popüler web tarayıcılarında bulunan açıklardan faydalanarak saklanan şifreleri kolaylıkla çalabiliyor.
Bu kötü amaçlı yazılımın en endişe verici yönlerinden biri de tespit edilemeden cihazınızda kalabiliyor olması.
Saldırganlar izlerini kaybettirmek için sofistike teknikler kullanarak, kullanıcı verilerine tespit edilmeden uzun süreler boyunca erişip ele geçirerek kullanıcıların kişisel ve finansal bilgilerini ciddi risk altına sokuyor.
Bu tehdide karşı korunmak için MacBook kullanıcılarının en güncel MacOS sürümünü kullanmaları gerekiyor. Çevrimiçi hesapları korumak için güçlü ve benzersiz parolalar kullanmak da aynı derecede önemli.
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Her geçen gün daha fazla telefon üreticisi katlanabilir cihazları ürün gamlarına eklerken, Apple hâlâ bu kategoriden geri kalmasıyla dikkat çekmeye devam ediyor ancak Güney Kore'den The Elec, Samsung Display Genel Müdürü Baek Seung-in'in Kore Bilgi Ekranı Topluluğu'nun Bilgi Ekranı Topluluğu (SID) incelemesi sırasında bir sunum yaptığını bildirdi.
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