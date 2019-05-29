Mackenzie Bezos, 37 Milyar Dolarlık Servetinin Yarısını Bağışlayacak

Geçtiğimiz nisan ayında, 37 milyar doları bulan bir mali anlaşmayla e-ticaret devi Amazon’un sahibi Jeff Bezos’tan boşanan MacKenzie Bezos, bu paranın yarısını bağışlama sözü verdi.

Jeff Bezos’un eski televizyon sunucusu kız arkadaşı Lauren Sanchez ile ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından eşi ile boşanma sürecine giren MacKenzie Bezos, dudak uçaklatan bir anlaşmayla 25 yıllık evliliğini noktalamıştı.

Boşanma sonrası yaklaşık 37 milyar dolarlık servetin sahibi olan MacKenzie Bezos, buna karşılık online perakende devi Amazon’daki hisselerinin yüzde 75’ini, Washington Post gazetesi ile uzay şirketi Blue Origin’deki hisselerinin ise tamamını eski eşi Jeff Bezos’a devretmişti.

Dünyanın en zengin kadınlarından biri olan MacKenzie Bezos, servetinin yarısını Bill & Melinda Gates ve Warren Buffet tarafından oluşturulan The Giving Pledge adlı hayır hareketine bağışlayacağını açıkladı.

Varlıklı insanları servetlerinin büyük çoğunluğunun hayırsever nedenlere katkıda bulunmalarını teşvik eden bir kampanya olan The Giving Pledge, sağlık, ekonomi, eğitim ve iklim değişikliği gibi alanlarda projeler yürütüyor.

Kampanyaya katılan 23 ülkeden yaklaşık 200 imza sahibinden biri olan MacKenzie Bezos, orantısız miktarda parası olduğunu ve servetini insanlığın yararına olan projelere harcamaya devam edeceğini söyledi.