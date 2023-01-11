Maçları Kaçak İzleyenlerin Kapısına Polis Dayanacak!

Türk futbolunun yıllardır öne geçilemeyen problemi kaçak yayınlarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yeni bir adım atılıyor. Bugüne dek bir türlü önüne geçilemeyen kaçak yayın sorununun çok yakında çözülebilmesi muhtemel.

beIN Sports ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan bu yeni operasyonda yaklaşık bin haneye Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından baskın gerçekleştirilecek. beIN Sports'un o esnada maçı kaçak izlediği tespit ettiği hanelere yapılacak baskınla maçı kaçak seyredenlere soruşturma açılabileceğine dair uyarılar gerçekleştirilecek.

beIN Sports ve Emniyet Genel Müdürlüğü Birlikte Çalışacak

Soruşturma için şimdiden dev bir veri tabanı oluşturan beIN Sports, yakında emniyet güçleri ile birlikte üzerinde çalıştığı operasyona start verecek. Maçları kaçak izleyenlerin tekrarı hâlinde büyük para cezalarına çarptırılması bekleniyor.

beIN Sports'un yanı sıra TFF de Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte ortak şekilde başta Almanya, Hollanda ve Fransa olmak üzere pek çok ülkenin emniyet güçleriyle ortak bir görüşme hâlinde.

Peki sizce bu operasyon kaçak yayınların çözümü olabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.