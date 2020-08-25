Maçların Seyircili Oynanacağı Tarih Açıklandı!

Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçlar yeniden seyircili olarak oynanmaya başlanacak. TFF, maçların seyircili oynanacağı tarihi açıkladı. Maçlar ne zaman seyircili oynanacak? İşte tüm detaylar.

Maçlar ekim ayından itibaren sınırlı sayıda seyirciyle oynanacak. TFF tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir.

Bu kapsamda; TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olup locaların kullanımı da serbest bırakılacaktır.

Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacaktır. Müsabakalara seyirci alınması ile ilgili tüm detaylar daha sonra ilan edilecektir.