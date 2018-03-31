MacOS, Artık Harici GPU’lara da Destek Veriyor

Apple, geçen yılın Haziran ayında MacOS’lara harici GPU desteğinin getirileceğini açıklamıştı. Beklenen bu destek, 1 yıldan kısa süre içerisinde resmi olarak geldi. Bu durum en çok da MacOS kullanan oyuncuları ve video editörlerini sevindireceğe benziyor.

MacOS High Sierra'ya yapılan en son güncellemeyle, artık bir Thunderbolt 3 bağlantı noktası üzerinden Mac'e farklı grafik kartları bağlayabilir ve bu sayede oyun oynama, video düzenleme gibi zorlu işlemlerde istenilen performansı elde edebilirsiniz. Bu, bir süredir konuşulan bir durum olduğu için muhtemelen kimse için sürpriz olmadı ancak harici GPU'larla yapabilecekleriniz konusunda bir takım kısıtlamalar da mevcut. Birincisi, sadece belirli modellerin resmi olarak destekleniyor olması. Apple, bazı AMD Radeon ekran kartlarını destekliyor fakat bunlar belirli Mac modellerinde zaten bulunan kartlar. Bu durum tam olarak GeForce ekran kartlarının çalışmayacağı anlamına gelmiyor. Bu fikir henüz beta sürecinde denenirken kullanıcıların bir kısmı bu kartları çalıştırmayı başarmıştı. Ancak bu kartların Mac’lerde çalışıp çalışmayacağı konusu yine de kesinlik kazanmadı. Ayrıca, harici GPU'ları Windows'taki Boot Camp aracılığıyla da kullanamıyorsunuz.

Mac’lerdeki harici GPU’lar, bu süper hızlara Thunderbolt 3 sayesinde ulaşabildiği için yeterince yeni bir Mac’e sahip olmanız gerekiyor. Bu da demek oluyor ki, 2016 ve 2017 MacBook Pro’lar, 2017 iMac’ler ve iMac Pro’lar için bu durum geçerli.

Mac’lere getirilen harici GPU desteği sayesinde, aslında satın aldığınız Mac’den daha yüksek kapasiteli bir bilgisayara sahip olabiliyorsunuz. Bunun en önemli faydalarından biri de, örneğin bir seyahat esnasında yanınızda MacBook Pro’nuzu hafif bir şekilde taşırken, ev-ofis gibi ortamlara geldiğinizde MacBook Pro’nuza harici olarak bağlayacağınız ekran kartlarıyla bilgisayarınızı daha ağır, daha performanslı bir bilgisayar haline dönüştürebiliyor olmanız.