Apple tarafından yayınlanan altıncı basamak macOS Big Sur güncellemesi, yeni güncelleme herkes için yayınlanmadan önce iyileştirmeler sunmaya devam ediyor. Peki macOS Big Sur Beta 6 yenilikleri neler ve kullanıcılara neler sunuyor? İşte konu hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar!

macOS Big Sur Beta 6 Hangi Yenilikler ile Geliyor?

Mevcut durumda geliştiriciler, 'Sistem Tercihleri' uygulamasına gidip 'Yazılım Güncelleme' seçeneğini arayarak macOS Big Sur'un altıncı basamak beta güncellemesini yükleyebilirler. Güncellemeyi hemen görmezseniz cihazınıza ulaşması için bir süre beklemeyi ve aralıklarla kontrol etmeyi unutmayın.

macOS 11 Big Sur tamamen yeniden tasarlanmış bir arayüz, yeni bir mesajlar uygulaması, tamamen yeni bir kontrol merkezi ve bildirim merkezi ile birlikte gelen büyük bir güncellemedir.

Yeni güncellemenin altıncı basamak beta sürümü ise kararlı sürüm öncesi hata düzeltmelerine, performans iyileştirmelerine yani kısa bir şekilde stabilizasyona odaklanıyor ve kullanıcıların deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Bu nedenle yeni güncellemede göze çarpan bir yeniliğin olmadığını vurgulayalım.

Kısa bir süre içerisinde macOS Big Sur Public Beta 6 güncellemesinin de yayınlanmasını bekliyoruz. Eğer Public Beta programına dahilseniz siz de güncellemeleri belirli aralıklarla kontrol etmeyi unutmayın. Peki siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.