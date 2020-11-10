macOS Big Sur Çıkış Tarihi Açıklandı: macOS Big Sur Ne Zaman Çıkacak?

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macOS Big Sur Çıkış Tarihi: macOS Big Sur Ne Zaman Çıkacak?

macOS Big Sur çıkış tarihi hakkında Apple açıklama yaptı. Yeni Mac modellerinin tanıtımın ardından macOS Big Sur çıkış tarihi paylaşıldı. macOS Big Sur, 12 Kasım Perşembe günü çıkacak. Apple, Perşembe günü macOS Big Sur'u piyasaya sürecek ve mevcut Mac sahiplerinin, yeni M1 tabanlı Mac serisinin piyasaya sürülmesinden önce işletim sisteminin yeni sürümüne yükseltme yapmalarına olanak tanıyacak.

macOS Big Sur, dock için yeni tasarım, yeni uygulama simgeleri ve Fotoğraflar / Posta gibi uygulamalar için yeni kullanıcı arayüzünü içermekte.

MacOS'un yeni sürümü, tüm işletim sistemine daha taze bir tasarım getiriyor. Apple, kullanıcı arayüzünde gördüğünüz düğmeleri, kaydırma çubuklarını, simgeleri, radyo düğmelerini ve diğer tüm temel öğeleri yeniden tasarladı.

Denetim Merkezi artık macOS'ta! Denetim Merkezi sayesinde ekran parlaklığını değiştirebilir, karanlık modu aktif edebilirsiniz. iPhone'da bulunan Denetim Merkezi'nden yapabildiğiniz herşeyi macOS Big Sur'da da yapabilirsiniz.