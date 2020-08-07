macOS Big Sur Public Beta Yayınlandı!

Apple tarafından geçtiğimiz haftalarda düzenlenen WWDC 2020 sırasında duyurulan macOS Big Sur uzun bir süredir geliştiriciler için kullanılabilir durumda olsa da diğer sürümlerin aksine halka açık olarak yayınlanmamıştı. macOS Big Sur Public Beta geçtiğimiz saatlerde yayınlandı. İşte merak ettiğiniz tüm detaylar!

macOS Big Sur Public Beta Yenilikleri Neler?

Apple, iOS 14 ve iPadOS 14 sürümlerinin halka açık betalarını temmuz ayında kullanıma sundu. Öte taraftan watchOS 7 ve macOS Big Sur halka açık olarak yayınlanmamıştı. watchOS 7 halen halka açık olarak sunulmamış olsa da Mac / iMac / MacBook ve Mac Mini kullanıcıları için iyi bir haberimiz var.

macOS Big Sur şu andan itibaren beta programına dahil olmak isteyen herkes tarafından indirilebilir durumda.

İşletim sisteminin yeni sürümü iOS'ten esinlenen bazı radikal tasarım değişiklikleri ile birlikte geliyor. Diğer yeni özellikler arasında Kontrol Merkezi, Safari iyileştirmeleri, sabitlenmiş mesajların dahil edildiği yeni Mesajlar uygulaması, özelleştirilebilir araç takımları ve çok daha fazlası yer alıyor.

macOS Big Sur Public Beta Nasıl Yüklenir?

Eğer beta sürümüne dahil olup yeni sürümü herkesten önce deneyimlemek istiyorsanız Apple'ın beta programı sayfasına giderek gerekli yönergeleri takip etmeniz gerekiyor. Beta sürümlerini ana cihazınızda kullanmanın genellikle iyi bir plan olmadığını unutmayın.

Apple, kullanıcıları "Bazı uygulamalar ve hizmetler beklendiği gibi çalışmayabilir ve verileri geriye dönük uyumlu olmayabilir." diyerek uyardı.