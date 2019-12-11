macOS Catalina 10.15.2 Güncellemesi Çıktı! İşte Gelen Yenilikler

Apple, yeni macOS güncellemesini cihazlara göndermeye başladı. macOS Catalina 10.15.2 güncellemesi Mac’inizin kararlılığını, güvenilirliğini ve performansını artırmakta. Gelin hep beraber macOS Catalina 10.15.2 güncellemesi ile beraber gelen özelliklere yakından bakalım.

macOS Catalina 10.15.2 güncellemesi ile beraber müzik uygulamasında müzik arşivini yönetmeye yönelik sütun tarayıcı görüntüsü geri yüklendi. Albüm resminin görünmesini engelleyen bir sorunu çözüldü. Çalma sırasında müzik ekolayzer ayarlarını sıfırlayan bir sorun düzeltildi.

iTunes Remote'a Mac’teki Müzik ve TV uygulamalarını uzaktan denetlemek için iPhone veya iPad kullanma desteği eklendi. Fotoğraflar uygulamasında bazı .AVI ve .MP4 dosyalarının desteklenmiyor olarak görünmesine neden olan bir sorun giderildi. Yeni yaratılan klasörlerin Albümler görüntüsünde görünmesini engelleyen bir sorunu düzeltildi.

Albümde elle sıralanmış görüntülerin düzensiz bir şekilde yazdırılmasına veya dışa aktarılmasına neden olan bir sorun çözüldü. Kırpmak için büyütme aracının yazdırma önizlemesinde çalışmasını engelleyen bir sorun düzeltildi.

Mail’de Tercihler’in boş bir pencere olarak açılmasına neden olan bir sorunu giderildi. Silinen e-postaları kurtarmak için Geri Al komutunun kullanılmasını engelleyen bir sorunu çözüldü.

Kitapları ve sesli kitapları Finder yoluyla iPad’inizle veya iPhone’unuzla eşzamanlama güvenilirliği artırıldı. Anımsatıcılar uygulamasındaki Bugün akıllı listesinde anımsatıcıların bozuk sıralanmasıyla ilgili bir sorunu düzeltildi. Notlar uygulamasında yavaş yazma performansına neden olan bir sorun çözüldü.

3.56 GB boyutunda olan macOS Catalina 10.15.2 güncellemesini cihazınıza yüklemek için ayarlar sekmesine gidebilir ve güncellemeleri denetleyebilirsiniz.