macOS Catalina Beta Sürümü Artık Herkese Açık

Dünyanın en değerli şirketleri arasında yer alan Apple'ın cihazları için geliştirdiği macOS Catalina kısa bir zaman önce 100 dolar üzerinden kurulabiliyordu. Üstelik sistem yalnızca beta sürümü üzerinden kullanıma izin verdi. Apple bunu daha adil bir hale getirerek beta sürümünü herkese açık yaptı.

Apple’ın WWDC 2019 etkinliğinde tanıttığı macOS Catalina, son derece önemli bir değişiklik yaratacak gibi görünüyor. Özellikle de Apple'ın kendisini çok fazla tekrar ettiğinin düşünüldüğü şu dönemlerde, macOS Catalina muhtemelen bu algıyı değiştirecek.

Peki hangi cihazlar macOS Catalina alacak?

Apple’ın sunmuş olduğu macOS Catalina fırsatından yararlanmak isteyenlerin öncelikli olarak aşağıda yer alan cihazlardan birisine sahip olması gerekiyor.

MacBook Pro (2012 ve sonrası)

Mac mini (2012 ve sonrası)

iMac (2012 ve sonrası)

iMac Pro (2017)

Mac Pro (2013 ve sonrası)

12-inch MacBook (2015 ve sonrası)

MacBook Air (2012 ve sonrası)

Henüz geliştirme aşamasında olan bu yazılımı cihazınıza kurarsanız muhtemelen hafıza bölümünde yer alan birçok veri silinecektir. Bu nedenle geliştirilmekte olan yazılımları mümkün olduğunca ana bilgisayarınıza kurmayın. Eğer bu yazılımı deneme fırsatı bulursanız, yorumlar bölümünden bizlere tecrübelerinizi aktarabilirsiniz.