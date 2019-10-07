macOS Catalina Güncellemesi Çıktı! İşte Gelen Yenilikler

Apple'ın geçtiğimiz aylarda düzenlediği WWDC 2019 Geliştirici Konferansı'nda tanıttığı macOS Catalina işletim sistemi bugünden itibaren cihazlara dağıtılmaya başlandı. macOS Catalina işletim sisteminde hangi özellikler var? Gelin hep beraber macOS Catalina ile hayatımıza giren özelliklere yakından bakalım.

macOS Catalina ile beraber iTunes'a elveda dendi. Apple iTunes'u üç ayrı uygulamaya olarak piyasaya sundu. Bu uygulamalar şu şekilde: Apple Music, Apple Tv ve Podcast'ler. Apple Music, iTunes'a çok benzemekle birlikte aynı zamanda senkronizasyon yeteneklerine sahip.

Apple TV, 4K HDR oynatma ve Dolby Vision Atmos desteği sunmakta. Sidecar özelliği sayesinde iPad'inizi iMac için ikinci bir ekran olarak kullanabilirsiniz. Bu özellik kablosuz ve kablolu olmak üzere iki farklı yöntem ile çalışmakta.

macOS Catalina ile birlikte artık Mac'inizin ve iOS cihazlarınızın tamamen kendi sesinizle kontrol etmenizi sağlayan ses kontrolü özelliği geldi. i Phone'umu Bul ve Arkadaşlarımı Bul özelliği şimdi MacOS ve iOS'ta Find My olarak kullanıma sunuldu.

macOS Catalina ile Mac'ler daha da güvenli hale geldi. T2 yongası bulunan tüm Mac'ler çevrimdışı dahi olsa uzaktan konum bilgisi gönderecek ve olası hırsızlıkların önüne geçilmiş olacak.

ScreenTime iOS'un ardından macOS'a da geldi. ScreenTime sayesinde belirli uygulamalara zaman kuralı koyabileceksiniz. Son olarak macOS Catalina güncellemesi ile cihazlara Project Catalyst geldi. Bu yeni program, geliştiricilerin iPhone, iPad ve Mac dahil olmak üzere birden fazla Apple cihazında çalışacak uygulamalar oluşturmalarını sağlamakta.

macOS Catalina Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

Cihazınızın Sistem Tercihleri’nden Yazılım Güncelleme bölümüne giderek macOS Catalina’ya yükseltme seçeneğine basın. Şimdi Yükselt butonuna tıklayın ve yükseltme işlemi için yönergeleri takip edin.

macOS Catalina Güncellemesi Alacak Olan Cihazlar