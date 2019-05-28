MacOS ile Çalışan Cihazlarda Kritik Güvenlik Açığı!

Apple'ın işletim sistemi macOS'ta ciddi bir güvenlik açığı keşfedildi. Uzun süredir fark edilmeyen açık büyük şaşkınlık yarattı.

Keşfettiği açığı en ince ayrıntısına kadar anlatan güvenlik uzmanı Filipo Cavallarin, zararlı kodun güvenlik açığından nasıl geçtiğini de açıkladı. Buna göre, zararlı kod içeren bir .ZIP dosyasını açmanız durumunda söz konusu açık başınıza bela olabiliyor. Dolayısıyla Macbook'unuzda veya herhangi bir Mac cihazınızda dışarıdan gelen dosyaları açarken dikkatli olmanız gerekiyor.

Sorun, macOS'un ağ paylaşımlarını yönetme şeklinden ve bu bağlantıları güvenli saymasından kaynaklanıyor. Sistem, .ZIP dosyasının güvenli olduğunu düşünerek dosyayı açmaya ikna edilebiliyor. Bu sayede hacker’lar, sistem kendilerine izin verdiği için teorik olarak istedikleri kodu çalıştırabiliyorlar.

Apple'ı 90 Gün Önce Bilgilendirmiş

.ZIP dosyasını kullanıcının açması gerektiği için, güvenlik açığı bu haliyle büyük bir tehlike oluşturmuyor gibi görünüyor. Ancak Gatekeeper'ın getirdiği güvenlik önlemlerinin aşılmasının yine de endişe verici bir durum olduğu söylenebilir. Aslında bu durum, hangi işletim sistemini kullandığımıza bakmaksızın, gelen tüm dosyalara şüpheyle bakmamız gerektiğini bizlere bir kez daha hatırlatıyor.

Apple'ı güvenlik açığı hakkında 90 gün önce bilgilendirdiğini belirten Cavallarin, kendisine sorunun giderileceğine dair bilgi verildiğini söylüyor. Ancak söz konusu sorun macOS 10.14.5'te hala devam ediyor. Cavallarin de, 90 günlük bildirim süresinden Apple'ın haberdar olduğunu düşünerek bu bilgiyi herkese açık olarak paylaştığını belirtiyor.