Bazı macOS Sürümlerinde Steam Desteği Sona Eriyor

Valve, popüler oyun platformu Steam için yaptığı açıklamada, Windows 7 ve 8 desteğini sonlandırdıktan sonra şimdi de macOS 10.11 El Capitan ve 10.12 Sierra'yı desteklemeyi sonlandıracağını duyurdu. Bu haber, bu işletim sistemlerinde Steam kullanan birçok oyuncunun tepkilerine neden oldu.

Valve, bu kararın arkasında Steam'in temel özelliklerinin, bu eski işletim sistemlerinde çalışmayacak olan gömülü bir Chrome sürümü kullandığı gerçeğinin yattığını açıkladı. Bu nedenle, 1 Eylül 2023'ten itibaren Steam uygulaması, El Capitan veya Sierra sürümlerini çalıştıran Mac'lerde artık çalışmayacak.

Apple, 2017 yılında macOS 10.13 High Sierra ile 32 bit uygulamaları desteklemeyi bıraktı. Bunun sonucunda birçok Steam oyunu macOS ile uyumsuz hâle geldi. Bu nedenle Valve'ın bu kararı, macOS işletim sistemine sahip kullanıcılar için birçok oyunun oynanamaz hâle gelmesine sebep olmuştu.

Valve Neden Geriye Dönük Desteği Kesiyor?

Valve, macOS El Capitan ve Sierra desteğini Windows 7 ve 8 ile aynı sebepten kesiyor. Bu karar, Steam'in gelecekteki sürümlerinin yalnızca macOS 10.13 ve üzeri sürümlerde bulunan macOS özellik ve güvenlik güncellemelerini gerektireceği anlamına geliyor. Bu durumla birlikte macOS işletim sistemine sahip kullanıcıların, özellikle Steam üzerinden oyun oynamak istiyorlarsa yeni ve daha güncel işletim sistemlerine geçmeleri gerektiğini gösteriyor.

Valve'ın bu kararı, Steam kullanıcılarının birçoğunu etkilemese de El Capitan veya Sierra sürümlerini kullanan oyuncular için önemli bir değişiklik olacak. Yine de Valve, macOS işletim sisteminin daha güncel sürümlerine geçmenin, hem oyun deneyimini artıracağını hem de daha güvenli bir işletim sistemi kullanımını sağlayacağını hatırlatıyor.